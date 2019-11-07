Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA

7 ноября 201920:35

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран главой Всемирного антидопингового агентства. Совет учредителей организации единогласно поддержал его кандидатуру. Банька приступит к своим обязанностям 1 января. Ему 35 лет, он бывший легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Еще буду кандидатом на эту должность, он заявил, что будет максимально объективным в вопросах соответствия РУСАДА стандартам WADA. И призвал спортивную общественность не делать ни необоснованных выводах о махинациях московской лаборатории, ни о возможном недопуске российских атлетов на Игры в Токио-2020.

МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Игр в Токио

Действующим главой организации является британец Крейг Риди, который возглавил WADA шесть лет назад.

Ранее НСН писала, что генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус признал, что в данные Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения перед отправкой экспертам WADA.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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