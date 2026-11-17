Сообщается, что не работали в том числе Apple Pay, iCloud, App Store и службы поддержки «яблока». Также есть проблемы со входом через Apple ID. Причина массового сбоя пока неизвестна, официальной информации пока нет.



Ранее в Госдуме порекомендовали россиянам отказаться от новых iPhone и техники американской компании. В любой момент она может дистанционно заблокировать устройство, говорил политик Андрей Свинцов.

