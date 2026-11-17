По всему миру произошел масштабный сбой сервисов Apple
Пользователи по всему миру жалуются на сбой сервисов Apple. Наибольшее количество обращений поступает из США. Об этом свидетельствуют данные жалоб пользователей на сайте Downdetector, уточняет aif.ru.
Сообщается, что не работали в том числе Apple Pay, iCloud, App Store и службы поддержки «яблока». Также есть проблемы со входом через Apple ID. Причина массового сбоя пока неизвестна, официальной информации пока нет.
Ранее в Госдуме порекомендовали россиянам отказаться от новых iPhone и техники американской компании. В любой момент она может дистанционно заблокировать устройство, говорил политик Андрей Свинцов.
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