Путин прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС
Президент РФ Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь. С 18 по 19 ноября там пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), пишет ТАСС.
Также там состоится трехсторонняя встреча. К ней, кроме российского лидера, присоединятся главы Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики Дональд Трамп и Си Цзиньпин соответственно.
На днях рассказывали, что министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов войдут в делегацию Путина на предстоящих переговорах в КНР. Плюс в нее включили вице-премьеров Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко, главу Минфина Антона Силуанова.
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