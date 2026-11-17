Также там состоится трехсторонняя встреча. К ней, кроме российского лидера, присоединятся главы Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики Дональд Трамп и Си Цзиньпин соответственно.



На днях рассказывали, что министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов войдут в делегацию Путина на предстоящих переговорах в КНР. Плюс в нее включили вице-премьеров Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко, главу Минфина Антона Силуанова.

