Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Никаких изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории перед тем, как информация была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), не было. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил российский министр спорта Павел Колобков.
Как пишет РЕН ТВ, по словам Колобкова, на ближайшей встрече с WADA многие вопросы будут разъяснены. Он отметил, что речь идёт, в частности, о техническом вопросе – его должны обсуждать между собой эксперты. Их, по мнению министра спорта России, не стоит привязывать к спортсменам. Такие вопросы вызывают только нервозность у атлетов, тренеров, федераций, подчёркивает Газета.ру.
Накануне НСН писала, что в министерстве спорта России предложили запретить занимать государственные должности дисквалифицированным за допинг лицам. Как пишет ТАСС, об этом в ходе Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта Павел Колобков. Он подчеркнул, что спортсмены, уличенные в применении допинга, должны быть наказаны.
Как напоминает телеканал «360», российские спортсмены, между тем, могут быть не допущены к Играм-2020 года в Токио. Это может произойти, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что их коллеги из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должны быть лишены статуса соответствия. Причина этого кроется в том, что в базе данных московской лаборатории были обнаружены несанкционированные правки.
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