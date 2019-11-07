Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории

Никаких изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории перед тем, как информация была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), не было. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил российский министр спорта Павел Колобков.

Как пишет РЕН ТВ, по словам Колобкова, на ближайшей встрече с WADA многие вопросы будут разъяснены. Он отметил, что речь идёт, в частности, о техническом вопросе – его должны обсуждать между собой эксперты. Их, по мнению министра спорта России, не стоит привязывать к спортсменам. Такие вопросы вызывают только нервозность у атлетов, тренеров, федераций, подчёркивает Газета.ру.