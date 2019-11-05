Россия вновь рискует участием в Олимпиаде

Новое массовое обвинение в употреблении запрещенных препаратов в отношении российских спортсменов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило в применении допинга 47 россиян. Как говорится в сообщении организации, «пакеты доказательств» их вины направлены в международные федерации соответствующих видов спорта с просьбой открыть дела против подпавших под подозрение спортсменов. Ни имена атлетов, ни виды спорта, которые они представляют, не называются.

Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории. При этом в WADA не уверены в стопроцентной подлинности этой базы, из-за чего угрожают отстранить Российское антидопинговое агентство РУСАДА, что может повлечь недопуск России на Олимпиаду, - напоминает «Газета.ру». От российской стороны затребовали базу данных на перепроверку, и в январе текущего года это было сделано. Тогда в WADA заявили, что из базы якобы пропали некоторые сведения о положительных допинг-тестах. Москва направила аргументы, призванные доказать, что данные не претерпевали никаких искажений. Объем переданных сведений оказался столь велик, что их изучение продолжается до сих пор, и раньше, чем в конце месяца никаких выводов со стороны WADA ожидать не приходится.

Менее месяца назад сенсационное признание прозвучало от генерального директора Российского антидопингового агентства. Юрий Ганус признал, что в данные Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения перед отправкой экспертам WADA. По его словам, изменения вносились в последние два года – в то время, когда опечатанная база находилась у Следственного комитета России. Причем, с его слов, речь идёт о тысячах изменений.

Новый скандал в случае, если подозрения найдут хоть какое-то подтверждение, вполне может привести к лишению российских спортсменов права участвовать в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Во всяком случае, сценарий происходящего похож на предыдущий, - обратила внимание в эфире НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Несомненно, когда остается год до Олимпиады, как это было в прошлый раз, хочется, чтобы это была неполитическая подоплека, потому что уже столько времени прошло и после Сочи, когда все это началось. Уже мы прошли после этого две Олимпиады практически в нейтральном статусе, поэтому понятно, что за год в самый раз начать все эти действия, чтобы еще раз всех спортсменов будоражить целый год».

Если подтвердятся подозрения даже в не применении допинга спортсменами, а в неких манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА вновь может быть лишена полномочий. А это значит, что спортсмены будут вынуждены сдавать тесты другим антидопинговым агентствам, и в лучшем случае будут допущены к участию в Играх-2020 под нейтральным флагом.

