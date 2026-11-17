Дипломат рассказал об этом на встрече с послом республики в Москве Энрике Ортой Гонсалесом. Он подчеркнул, что Кремль выступает за полное прекращение американских ограничений в отношении островного государства.



В МИД сообщили, что Россия настаивает на исключении Кубы из списка государств, которые США считают спонсорами терроризма. Там назвали перечень одиозным.



Ранее министерство уже выступало выступил за отмену блокады республики после резолюции Генассамблеи ООН.

