По ее мнению, прежде всего мешать похудению могут средства с кофеином, в том числе растительным, например, гуараной. Если после приема добавки человек долго не может заснуть или спит меньше обычного, рассчитывать на «жиросжигающий» эффект не стоит.



При чрезмерном потреблении кофеин нарушает сон, при регулярном употреблении организм к нему привыкает, а его влияние на расход энергии ослабевает. Микова добавила, что бодрость после приема и потеря жира — разные вещи.



Проблемы с первым усиливает голод и желание съесть что-то калорийное, в том числе перекусы. Поэтому добавка, мешающая высыпаться, может косвенно осложнять похудение.



Эксперт добавила, что не всегда покупатель учитывает весь кофеин за день. Капсула с гуараной, несколько чашек бодрящего напитка и энергетик перед тренировкой могут оказаться в одном рационе, а количество в растительных компонентах трудно определить по этикетке. Она посоветовала не терпеть бессонницу ради снижения веса и обсудить это с врачом.



Ранее россиян призвали не считать препараты для похудения волшебной таблеткой.

