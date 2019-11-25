WADA рекомендовали закрыть РФ доступ в большой спорт на четыре года

Как отмечает телеканал "360", рекомендации составили, основываясь на докладе, который подготовил член комитета, британский адвокат Джонатан Тейлор.

Поводом для этого стало расследование о возможных допинговых нарушениях спортсменами РФ, а также неких манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем РУСАДА может быть лишена статуса соответствия.

Таким образом, при условии выполнения рекомендации российский флаг на Олимпиаде в Токио, мировых чемпионах будет под запретом. Все спортсмен будут выступать под нейтральным флагом, а при завоевании ими медалей российский гимн звучать не будет. Кроме того, в этих мероприятиях не смогут принимать участие официальные лица страны.

