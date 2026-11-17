Рэпер Баста (Василий Вакуленко) ответил на вопрос, кто из российских актеров мог бы сыграть агента 007. По его словам, лучшего кандидата на эту роль, чем Сергей Бурунов, не отыскать. Об этом музыкант рассказал на площадке VK Records Special, предает спецкор НСН.

Вопрос прозвучал в связи с новостями о том, что роль Джеймса Бонда в будущем фильме франшизы досталась Роберту Паттинсону. У Басты спросили, а есть ли российский артист, который мог бы исполнить ту же роль ничуть не хуже.

«Сергей Бурунов. Вы что, с этим готовы спорить? Мне кажется, он отлично перевоплотится», – ответил Баста.