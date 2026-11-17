Баста посоветовал Бурунова на роль агента 007 вместо звезды «Сумерек»
Рэпер Баста заявил, что Сергей Бурунов лучше всех подходит на роль нового Джеймса Бонда.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) ответил на вопрос, кто из российских актеров мог бы сыграть агента 007. По его словам, лучшего кандидата на эту роль, чем Сергей Бурунов, не отыскать. Об этом музыкант рассказал на площадке VK Records Special, предает спецкор НСН.
Вопрос прозвучал в связи с новостями о том, что роль Джеймса Бонда в будущем фильме франшизы досталась Роберту Паттинсону. У Басты спросили, а есть ли российский артист, который мог бы исполнить ту же роль ничуть не хуже.
«Сергей Бурунов. Вы что, с этим готовы спорить? Мне кажется, он отлично перевоплотится», – ответил Баста.
Студия Amazon MGM Studios 16 ноября утвердила нового Джеймса Бонда. Роль агента 007 получил звезда «Сумерек», британский актёр и модель Роберт Паттинсон. Сценарий 26-го фильма «бондианы» написал создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. Режиссёрское кресло займёт Дени Вильнёв, выход картины ожидается в 2028 году. Но Паттинсона в образе Бонда уже можно увидеть в коротком тизере, опубликованном в соцсетях киностудии.
Позднее журнал Variety включил трансгендера (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Хантер Шафер в список актрис, которых хотел бы увидеть в роли девушки Бонда. В список также попали Зендая, Маргарет Куолли, Марго Робби, Сидни Суини и Лупита Нионго, сыгравшая темнокожую Елену в «Одиссее» Кристофера Нолана.
Басту и Бурунова связывает многолетняя дружба. Актер несколько раз приходил в проект рэпера «Прожарка», а в 2025 году в шутку принял участие в кастинге на роль в мюзикле «Любовь без памяти» по мотивам биографии Басты. В частности, Бурунов исполнил песню рэпера «Моя игра».
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