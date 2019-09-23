С Олимпиадой опять не заладилось

Российских спортсменов могут исключить из числа участников Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с подозрениями в манипуляциях базами данных московской антидопинговой лаборатории, переданных в WADA в начале этого года. Статья об этом появилась в газете Daily Telegraph, которая отмечает, что «указанные манипуляции, возможно, осуществлялись не с одобрения государства, однако имеются свидетельства того, что они широко распространены и продолжаются». WADA дала России три недели на предоставление ответов по поводу выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории. «Колоссально серьезными» назвала в эфире НСН возможные последствия нового скандала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«На мой взгляд, последствия колоссально серьезные. Самый негативный сценарий я даже, честно сказать, не хочу про него говорить и думать, это – все: люди не могут принимать участие в соревнованиях, не могут у нас принимать. Это – нерукопожатные люди».

Тревогу разделяют и в Олимпийском комитете России. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, которые приводятся на сайте комитета,

«Судя по тому, что на основании доклада Комиссии по соответствию Исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная. За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году», - отметил глава ОКР.

Говорить о рисках неучастия российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года в связи с претензиями WADA преждевременно, - полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«У WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопроса. В течение этих трех недель просто нужно подождать», - заявил представитель Кремля.

Первый раз в этом веке Россия пропустила летнюю Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Причиной стало исключение Всероссийской федерации легкой атлетики из Международной ассоциации легкоатлетических федераций по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. В прошлом году на зимних Играх в корейском Пхенчхане россиянам пришлось выступать под нейтральным флагом и только тем, кто получил допуск от Международного олимпийского комитета. Позже глава МОК Томас Бах сообщил, что в Токио сборная России сможет выступать с национальными флагом и гимном. Теперь МОК заявил, что вновь внимательно следит за развитием событий.

