России победила Венесуэлу в Краснодаре благодаря дублю Миранчука — 2:0
Сборная России по футболу обыграла гостей из Венесуэлы со счетом 2:0 в Краснодаре на «Озон Арене» вечером 17 ноября. Оба мяча забил Алексей Миранчук во втором тайме.
В стартовые 45 минут хозяева создали несколько неплохих моментов, а южноамериканцы пытались владеть мячом, хоть и не угрожали воротам Матвея Сафонова.
После перерыва, на 59-й минуте, Алексей Миранчук вывел россиян вперед метким ударом в дальний угол. Ассистировал Илья Вахания. После команды обменялись несколькими заменами. А уже на 75-й полузащитник оформил дубль с передачи Матвея Кисляка.
После шансы увеличить преимущество были у защитников Виктора Мелехина и Данила Кругового. Однако Хосе Контрерас справился с их ударами и более не позволил огорчить себя.
До этого подопечные Валерия Карпина взяли верх над Узбекистаном в Ташкенте, уступая 0:2.
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