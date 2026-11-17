В стартовые 45 минут хозяева создали несколько неплохих моментов, а южноамериканцы пытались владеть мячом, хоть и не угрожали воротам Матвея Сафонова.



После перерыва, на 59-й минуте, Алексей Миранчук вывел россиян вперед метким ударом в дальний угол. Ассистировал Илья Вахания. После команды обменялись несколькими заменами. А уже на 75-й полузащитник оформил дубль с передачи Матвея Кисляка.



После шансы увеличить преимущество были у защитников Виктора Мелехина и Данила Кругового. Однако Хосе Контрерас справился с их ударами и более не позволил огорчить себя.



До этого подопечные Валерия Карпина взяли верх над Узбекистаном в Ташкенте, уступая 0:2.

