«Сага, водевиль, умора!» Болельщики обсуждают нового тренера «Спартака»

САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Итальянец Паоло Ваноли в год столетия «Спартака» выиграл Кубок России и занял провальное десятое место в чемпионате страны.

Слухи о его отставке появились еще 30 мая, сразу после завоевания титула, однако в «Спартаке» упорно называли их фейками.

Тем не менее, 9 июня красно-белые объявили о расставании с итальянцем «по ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака"», а 10-го представили в качестве главного тренера 33-летнего Гильермо Абаскаля.

В клубе рассказали о никому не известном испанце, что ранее он возглавлял швейцарские «Кьяссо», «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос», которые сложно причислить к мировым грандам.

«В начале этого года Абаскаль получил приглашение от одного из ведущих клубов Швейцарии — «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны. Добро пожаловать в «Спартак», Гильермо!» - говорится в официальном сообщении клуба.

Экс-игрок сборной России Роман Широков напомнил в этой связи, что «Спартак» уже тренировал выходец из «Базеля» Мурат Якин, но у него ничего не получилось.

«Что, уже нашли тренера? У них уже был из "Базеля" самый перспективный. А закончилось бесперспективно. Трудно что-то сказать об этом тренере», - сказал Широков «Чемпионату».

Ранее экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев возмущался бесконечными сменами тренеров в команде, называя эту ситуацию бардаком.

«За 18 лет, по-моему, 16 тренеров было… Я думаю, что здесь очень правильная фраза: "Рыба гниет с головы". Ситуация обострилась еще и тем, что в последний год вдруг объявилась совладелица футбольного клуба Зарема Салихова, которая начала выставлять в соцсетях свои размышления о футболе и еще что-то», - говорил Ловчев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Тем временем, болельщики вовсю иронизируют над случившимся в соцсетях.

«Сага продолжается. Непонятно кто, непонятно откуда, непонятно за что. Федун…», - констатировал pashkafcsm.

«Зато как интересно.... Нескончаемый водевиль. Зарема – режиссер», - восхитился vint1.

«Короче, трындец, товарищи, видимо экономия Лукойла уже началась», - предположил avsold.

При этом, по мнению argentina2010, «всего-то надо было оставить Руя».