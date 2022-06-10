«Сага, водевиль, умора!» Болельщики обсуждают нового тренера «Спартака»

Мостовой и Широков увидели в уходе Ваноли политику, Федун обвинил посольство и министерство, а болельщики гадают, кто такой Абаскаль и называют имя режиссера «нескончаемого водевиля». 

Событием недели в мире российского футбола стала очередная смена тренера «Спартака», о которой объявили в пятницу красно-белые.

Вместо итальянца Паоло Ваноли в команду пришел не Валерий Карпин, о котором трубили журналисты, а малоизвестный испанец Гильермо Абаскаль.

Клуб гордо указывает на успехи Гильермо в чемпионате Швейцарии, а болельщики смеются над «бесконечной сагой», вспоминая декабрьскую отставку португальца Руя Витории.

Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль

САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Итальянец Паоло Ваноли в год столетия «Спартака» выиграл Кубок России и занял провальное десятое место в чемпионате страны.

Слухи о его отставке появились еще 30 мая, сразу после завоевания титула, однако в «Спартаке» упорно называли их фейками.

Тем не менее, 9 июня красно-белые объявили о расставании с итальянцем «по ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака"», а 10-го представили в качестве главного тренера 33-летнего Гильермо Абаскаля.

В клубе рассказали о никому не известном испанце, что ранее он возглавлял швейцарские «Кьяссо», «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос», которые сложно причислить к мировым грандам.

«В начале этого года Абаскаль получил приглашение от одного из ведущих клубов Швейцарии — «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны. Добро пожаловать в «Спартак», Гильермо!» - говорится в официальном сообщении клуба.

Экс-игрок сборной России Роман Широков напомнил в этой связи, что «Спартак» уже тренировал выходец из «Базеля» Мурат Якин, но у него ничего не получилось.

«Что, уже нашли тренера? У них уже был из "Базеля" самый перспективный. А закончилось бесперспективно. Трудно что-то сказать об этом тренере», - сказал Широков «Чемпионату».

Ранее экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев возмущался бесконечными сменами тренеров в команде, называя эту ситуацию бардаком.

«За 18 лет, по-моему, 16 тренеров было… Я думаю, что здесь очень правильная фраза: "Рыба гниет с головы". Ситуация обострилась еще и тем, что в последний год вдруг объявилась совладелица футбольного клуба Зарема Салихова, которая начала выставлять в соцсетях свои размышления о футболе и еще что-то», - говорил Ловчев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Тем временем, болельщики вовсю иронизируют над случившимся в соцсетях.

«Сага продолжается. Непонятно кто, непонятно откуда, непонятно за что. Федун…», - констатировал pashkafcsm.

«Зато как интересно.... Нескончаемый водевиль. Зарема – режиссер», - восхитился vint1.

«Короче, трындец, товарищи, видимо экономия Лукойла уже началась», - предположил avsold.

При этом, по мнению argentina2010, «всего-то надо было оставить Руя».

«Жизнь без Руя»: «Спартак» уволил Виторию и открыл «портал ненависти» болельщиков

«ВАНОЛИ И ТРИНОЛИ»

Декабрьская отставка Руя Витории открыла портал ненависти болельщиков «Спартака», однако в случае с Паоло Ваноли ничего подобного не произошло.

По мнению болельщиков и экспертов, игру команде он так и не поставил и расставаться с ним не жалко.

При этом Роман Широков предположил, что решение об уходе Ваноли «связано больше с политической обстановкой, чем с неудовлетворительными результатами».

С ним согласился и экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

«Не бывает дыма без огня. Скорее всего, на него так же давят, как и на остальных легионеров», - говорил Мостовой «Чемпионату».

При этом владелец «Спартака» Леонид Федун успел обвинить в давлении на Ваноли и спортивного директора клуба Луку Каттани итальянских дипломатов.

На церемонии празднования столетия клуба в начале июня он заявил, что на Ваноли и Каттани было давление «из посольства, из министерства, но они остались в «Спартаке» и продолжают работать с нами».

Посольство Италии опровергло «ничем не обоснованные слухи», после чего Федун слегка переобулся.

«Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка», - пояснил Леонид Арнольдович «Спортс.ру».

После ухода Ваноли СМИ заговорили о том, что новым тренером «Спартака» может стать Валерий Карпин, пробившийся недавно со сборной России в стыковые матчи Чемпионата мира-2022.

«Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере, я в первый раз об этом слышу», — сказал в этой связи Карпин.

Тем не менее, журналисты вплоть до официальной новости про назначение Абаскаля вовсю смаковали перспективы «третьего пришествия» Карпина в «Спартак».

Главный тренер Паоло Ваноли покинул «Спартак»

Однако остроумные болельщики предлагали и другие кандидатуры

«Это умора. Кто на следующие полгода придёт? Триноли?» - предположил temycho777.

«Зарему в тренеры!» - указал на очевидное intelligent0.

shketpeter26 высказал противоположное мнение и обратился с просьбой к Паоло Ваноли: «Аривидерчи. Не жалко. Забери с собой Зарему».

При этом milanista55 после отставки итальянца обратил внимание на весьма странную ситуацию: «Месяц до начала нового сезона... "Спартак" - без тренера, "Динамо" - без тренера, ЦСКА - без тренера».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТренерФутболСпартак
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