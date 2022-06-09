Валерий Карпин может стать главным тренером «Спартака»
Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин может возглавить ФК «Спартак» после ухода итальянца Паоло Ваноли. Об этом сообщает Матч ТВ.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что Ваноли решил покинуть должность главного тренера «Спартака».
По данным Матч ТВ, Карпин является основной кандидатурой для замены.
Карпин уже тренировал «Спартак» с весны 2009 года до лета 2012-го, а также с ноября 2012-го до марта 2014-го. В настоящее время он возглавляет ФК «Ростов» наряду с российской сборной.
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