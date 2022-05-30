В «Спартаке» назвали фейком новость об уходе Паоло Ваноли

«Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой, сегодня обсудит с Лукой Каттани план на сборы. Так что новость - фейк», - сказал в этой связи глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Со своей стороны, гендиректор клуба Евгений Мележиков допустил, что Ваноли может уйти.

«Останется ли Ваноли? Не знаю. Надеюсь, что да. Я сам прочитал об уходе в Telegram-канале. О своём решении он не объявлял. Допускаю, конечно, всё. В нашей жизни может быть всё что угодно», - сказал Мележиков.

При этом он отметил, что у итальянца со «Спартаком» контракт, по которому тот должен работать.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. При нем красно-белые заняли 10 место в чемпионате страны, а 29 мая выиграли Кубок России.

