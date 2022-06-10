Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль

Испанский специалист Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что предыдущий наставник «красно-белых» итальянец Паоло Ваноли покинул клуб. Также работу в столичной команде завершили ассистенты тренера.

Главный тренер Паоло Ваноли покинул «Спартак»

Новый наставник «Спартака» — воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», однако специалист почти не играл на взрослом уровне, почти сразу сосредоточившись на тренерском образовании.

«Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Абаскаль тренировал швейцарский «Базель», под руководством испанца команда заняла второе место в чемпионате страны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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