Главный тренер Паоло Ваноли покинул «Спартак»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака», передает ТАСС.

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Сообщается, что ассистенты Ваноли также закончили работу в клубе.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин может возглавить ФК «Спартак» после ухода итальянца Паоло Ваноли.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФК "Спартак"Футбол
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