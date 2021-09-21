«Рыба гниет с головы». Ловчев указал на источник проблем «Спартака»
Евгений Ловчев сказал НСН, что ситуация в футбольном клубе усугубилась после того, как «объявилась» Зарема Салихова со своими размышлениями в соцсетях.
Московскому «Спартаку» нужен новый владелец, а все проблемы команды идут от Леонида Федуна, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев.
Накануне «Спартак» проиграл в «московском дерби» ЦСКА со счетом 0:1 и занимает сейчас 9-е место в Российской Премьер-Лиге. Клуб также вылетел из Лиги Чемпионов УЕФА и неудачно стартовал в Лиге Европы, в общей сложности выиграв лишь 3 из 11 матчей под руководством нового тренера Руя Витории.
«За 18 лет, по-моему, 16 тренеров было… Я думаю, что здесь очень правильная фраза: "Рыба гниет с головы". Ситуация обострилась еще и тем, что в последний год вдруг объявилась совладелица футбольного клуба Зарема Салихова, которая начала выставлять в соцсетях свои размышления о футболе и еще что-то. Я привык, что о футболе говорят люди, которые играли и понимают в этом деле. Когда я их сравниваю с руководителями «Спартака», когда я играл, - это Николай Старостин и Никита Симонян, - я понимаю, что «Спартак» очень далек сегодня от профессиональной оценки того, что творится внутри команды. И для меня совершенно очевидно, что одно чемпионство за 18 лет, постоянные скандалы и смены руководителей – это все идет от владельца клуба. Понятно, что «Спартак» должен иметь другого владельца», - сказал Ловчев.
Он также признался, что его разочаровал вчерашний матч «Спартака» и ЦСКА, в котором обе команды показали слабый футбол.
«Впечатление разочаровывающее. Мы привыкли, что «Спартак» и ЦСКА в очной встрече всегда дают концерт с точки зрения зрелища, а главное - показывают качественный футбол. Не случайно ЦСКА все последние годы или борется за призовые места, или рядом находится, «Спартак» тоже все время позиционирует борьбу за первые места. А сейчас команды находились на 8 и 9 месте, и играли приблизительно на таком уровне – слабый футбол, слабые исполнители, зрелище очень неквалифицированное», - констатировал лучший футболист СССР 1972 года.
Накануне дерби экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что поражение любой из команд может привести к «болельщицким истерикам».
«Тут обеим командам важно не проиграть: поражение вызовет бурю эмоций и шквал истерик – либо в одном, либо в другом лагере. Причем в спартаковском, мне кажется, реакция будет гораздо острее: там и так неспокойно, и если «Спартак» проиграет, то это будет совсем прямо беда-беда», - предрекал Червиченко.
В начале августа спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил об уходе из клуба из-за «публичных унижений» со стороны Салиховой. После этого Ловчев в интервью с НСН призвал Федуна и Салихову перестать позорить «Спартак», который они, по его мнению, превратили в «бардак».
Через несколько дней Зарема закрыла свой скандальный Telegram-канал, однако это не помогло решить проблемы знаменитого клуба.
В 2004 году миллиардер и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака», вложив в команду более миллиарда долларов. С тех пор красно-белые только один раз стали чемпионами России. При этом до Федуна «Спартак» 9 раз брал «золото» Чемпионата России, в 1992 году пришедшего на смену Чемпионату СССР по футболу.
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