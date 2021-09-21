«Рыба гниет с головы». Ловчев указал на источник проблем «Спартака»

«За 18 лет, по-моему, 16 тренеров было… Я думаю, что здесь очень правильная фраза: "Рыба гниет с головы". Ситуация обострилась еще и тем, что в последний год вдруг объявилась совладелица футбольного клуба Зарема Салихова, которая начала выставлять в соцсетях свои размышления о футболе и еще что-то. Я привык, что о футболе говорят люди, которые играли и понимают в этом деле. Когда я их сравниваю с руководителями «Спартака», когда я играл, - это Николай Старостин и Никита Симонян, - я понимаю, что «Спартак» очень далек сегодня от профессиональной оценки того, что творится внутри команды. И для меня совершенно очевидно, что одно чемпионство за 18 лет, постоянные скандалы и смены руководителей – это все идет от владельца клуба. Понятно, что «Спартак» должен иметь другого владельца», - сказал Ловчев.

Он также признался, что его разочаровал вчерашний матч «Спартака» и ЦСКА, в котором обе команды показали слабый футбол.

«Впечатление разочаровывающее. Мы привыкли, что «Спартак» и ЦСКА в очной встрече всегда дают концерт с точки зрения зрелища, а главное - показывают качественный футбол. Не случайно ЦСКА все последние годы или борется за призовые места, или рядом находится, «Спартак» тоже все время позиционирует борьбу за первые места. А сейчас команды находились на 8 и 9 месте, и играли приблизительно на таком уровне – слабый футбол, слабые исполнители, зрелище очень неквалифицированное», - констатировал лучший футболист СССР 1972 года.

Накануне дерби экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что поражение любой из команд может привести к «болельщицким истерикам».

«Тут обеим командам важно не проиграть: поражение вызовет бурю эмоций и шквал истерик – либо в одном, либо в другом лагере. Причем в спартаковском, мне кажется, реакция будет гораздо острее: там и так неспокойно, и если «Спартак» проиграет, то это будет совсем прямо беда-беда», - предрекал Червиченко.

В начале августа спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил об уходе из клуба из-за «публичных унижений» со стороны Салиховой. После этого Ловчев в интервью с НСН призвал Федуна и Салихову перестать позорить «Спартак», который они, по его мнению, превратили в «бардак».