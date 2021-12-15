«Жизнь без Руя»: «Спартак» уволил Виторию и открыл «портал ненависти» болельщиков

Фанаты красно-белых желают владельцам клуба «гореть в аду», однако капитан команды отказался вступаться за португальского тренера.

Московский «Спартак» официально объявил об отставке португальского тренера Руя Витории, под руководством которого красно-белые сенсационно дважды обыграли итальянский «Наполи» и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Болельщики негодуют, требуя «посадить на кол» Леонида Федуна и Зарему Салихову, СМИ вспоминают «страдания» португальца в «Спартаке», а руководство клуба заявляет о новом векторе развития.

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«Obrigado, treinador! «Спартак» и Руй Витория приняли решение о расставании. Мы благодарим тренера и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы, а также желаем удачи в дальнейшей карьере!» - сообщение, появившееся в Twitter «Спартака» в среду, разбило последние надежды фанатов, обращавшихся к руководству клуба с петицией не трогать Виторию.

Клуб решил их не слушать и воплотил в реальность слухи, появившиеся неделю назад.

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе», - написал «Спартак» на своем официальном сайте.

При этом отставку тренера официально объяснили тем, что «красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в Чемпионате России».

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БАРИН И ГЛАВНАЯ ТРЕНЕРША

Большинство бывших игроков «Спартака», экспертов и болельщиков клуба скептически отнеслись к такому решению. Многие усмотрели в нем личные амбиции Заремы Салиховой, которую называют женой владельца клуба, миллиардера Леонида Федуна.

В мае Зарема вышла из совета директоров клуба, раскритиковав назначение Руя Витории и признавшись в интервью «Спорт-Экспрессу», что предпочитает «действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции».

«То, что делается в «Спартаке», является большим нарушением человеческой этики, Но хозяин — барин, что хочет, то и делает. Нехорошо, так не поступают с людьми. Думаю, игроки очень удивлены. При Федуне меняется девятнадцатый тренер, просто удивительно», - сказал экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили, комментируя отставку Витории.

«Спартак» — это отдельная планета. Одному Богу известно, что там в голове у людей. Да им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее, её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Не в курсе. Но футбольного там мало! Больше эмоций. Нормальный такой женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю...», — добавил известный тренер Валерий Овчинников.

«Я рад, на самом деле рад, что этот тренерский штаб уходит с высоко поднятой головой. Результат в условиях полнейшего по***зма руководства не просто достойный, а невероятный. Да, не без везения. А на что прикажете надеяться в таких обстоятельствах?» - признался другой бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко.

Легенда красно-белых Андрей Тихонов также выступал против отставки тренера: «Конечно, я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке».

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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

На фоне успешного выступления «Спартака» в Лиге Европы УЕФА, побед над итальянским «Наполи» и выхода в плей-офф второго по престижности европейского турнира, красно-белые провально выступают в Чемпионате России.

«Спартак» идет сейчас на девятом месте в РПЛ, да и в целом Руй Витория выиграл в качестве тренера красно-белых лишь 9 из 26 матчей, так что есть и те, кто поддержал его отставку.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» певец и композитор Юрий Лоза, успехи «Спартака» в Лиге Европы, в частности, победы над «Наполи» и польской «Легией» были достигнуты благодаря везению, а не игре, поставленной тренером. По его мнению, какого бы тренера не поставили в «Спартак», толку не будет.

Со своей стороны, бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун предположил, что команду «может встряхнуть» смена тренера, согласившись, что надо достойно играть не только в Европе, но и в национальном чемпионате.

А капитан «Спартака» Георгий Джикия после недавнего поражения от ФК «Сочи» со счетом 0:3 признался «Спорт-Экспрессу», что не планирует идти к руководству клуба «отстаивать Виторию».

ПОРТАЛ НЕНАВИСТИ

Издание «Спортс.ру» в связи с отставкой португальца выпустило материал под названием: «Вспоминаем полгода страданий Руя в "Спартаке"».

«Чемпионат» предупреждал, что «увольнение Витории из «Спартака» откроет портал ненависти, поскольку тренер на пике фанатской любви».

Между тем «Спорт-Экспресс» предположил, что болельщики красно-белых не столько любят Руя, сколько «не любят Зарему и Федуна».

Это подтверждают и комментарии пользователей соцсетей.

Брат Серб пожелал руководству «Спартака» «гореть в аду». Victor посоветовал «посадить на кол» виновницу увольнения Витории. Бергамоид Карреровер указал, что «реальные виновники этого позора до сих пор на своих местах», напомнив, что за 17 лет при Федуне в «Спартаке» сменились 19 тренеров.

«Мы ненавидим владельца клуба и его совет директоров за полное отсутствие профессионализма, проваленный юбилейный сезон, бардак в управлении клуба и медийном пространстве, а также желаем скорейшего ухода Леонида Федуна», - выразил общее мнение Денис Чванов.

По данным СМИ, новым тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

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В 2004 году миллиардер и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака», вложив в команду более миллиарда долларов. С тех пор красно-белые только один раз стали чемпионами России под руководством итальянца Массимо Карреры, которого тоже уволили.

При этом «Спартак» является самым титулованным клубом страны. Красно-белые 12 раз выигрывали Чемпионат СССР и 10 раз – Чемпионат России.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ступников
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