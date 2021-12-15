«Жизнь без Руя»: «Спартак» уволил Виторию и открыл «портал ненависти» болельщиков

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На фоне успешного выступления «Спартака» в Лиге Европы УЕФА, побед над итальянским «Наполи» и выхода в плей-офф второго по престижности европейского турнира, красно-белые провально выступают в Чемпионате России.

«Спартак» идет сейчас на девятом месте в РПЛ, да и в целом Руй Витория выиграл в качестве тренера красно-белых лишь 9 из 26 матчей, так что есть и те, кто поддержал его отставку.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» певец и композитор Юрий Лоза, успехи «Спартака» в Лиге Европы, в частности, победы над «Наполи» и польской «Легией» были достигнуты благодаря везению, а не игре, поставленной тренером. По его мнению, какого бы тренера не поставили в «Спартак», толку не будет.

Со своей стороны, бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун предположил, что команду «может встряхнуть» смена тренера, согласившись, что надо достойно играть не только в Европе, но и в национальном чемпионате.

А капитан «Спартака» Георгий Джикия после недавнего поражения от ФК «Сочи» со счетом 0:3 признался «Спорт-Экспрессу», что не планирует идти к руководству клуба «отстаивать Виторию».

ПОРТАЛ НЕНАВИСТИ

Издание «Спортс.ру» в связи с отставкой португальца выпустило материал под названием: «Вспоминаем полгода страданий Руя в "Спартаке"».

«Чемпионат» предупреждал, что «увольнение Витории из «Спартака» откроет портал ненависти, поскольку тренер на пике фанатской любви».

Между тем «Спорт-Экспресс» предположил, что болельщики красно-белых не столько любят Руя, сколько «не любят Зарему и Федуна».

Это подтверждают и комментарии пользователей соцсетей.

Брат Серб пожелал руководству «Спартака» «гореть в аду». Victor посоветовал «посадить на кол» виновницу увольнения Витории. Бергамоид Карреровер указал, что «реальные виновники этого позора до сих пор на своих местах», напомнив, что за 17 лет при Федуне в «Спартаке» сменились 19 тренеров.

«Мы ненавидим владельца клуба и его совет директоров за полное отсутствие профессионализма, проваленный юбилейный сезон, бардак в управлении клуба и медийном пространстве, а также желаем скорейшего ухода Леонида Федуна», - выразил общее мнение Денис Чванов.

По данным СМИ, новым тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».