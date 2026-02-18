Хинштейн после ДТП продолжит реабилитацию в Москве

Глава Курской области Александр Хинштейн после ДТП продолжит проходить реабилитацию в специализированном центре в Москве. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

В январе Хинштейн попал в аварию и получил перелом бедренной кости, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава региона проходил лечение в Курской областной клинической больнице и отказывался от предложения перевестись в одну из московских клиник.

«Принял непростое для себя решение направиться для продолжения реабилитации в Москву, в федеральный центр», - заявил губернатор.

Хинштейн пояснил, что его лечение уже завершено, и важнейшим стал вопрос сроков реабилитации. Ускоренное восстановление возможно лишь в профильном центре, а они есть только в столице.

Вместе с тем губернатор указал, что безмерно признателен курским врачам, которые блестяще его прооперировали.

