Хинштейн после ДТП продолжит реабилитацию в Москве
Глава Курской области Александр Хинштейн после ДТП продолжит проходить реабилитацию в специализированном центре в Москве. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.
В январе Хинштейн попал в аварию и получил перелом бедренной кости, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава региона проходил лечение в Курской областной клинической больнице и отказывался от предложения перевестись в одну из московских клиник.
«Принял непростое для себя решение направиться для продолжения реабилитации в Москву, в федеральный центр», - заявил губернатор.
Хинштейн пояснил, что его лечение уже завершено, и важнейшим стал вопрос сроков реабилитации. Ускоренное восстановление возможно лишь в профильном центре, а они есть только в столице.
Вместе с тем губернатор указал, что безмерно признателен курским врачам, которые блестяще его прооперировали.
