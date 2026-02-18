ФСБ задержала готовившего теракт жителя Челябинска

Жителя Челябинска задержали за подготовку теракта по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, челябинец, гражданин России 2007 года рождения по заданию террористической организации, действующей под патронажем украинских спецслужб, собирался совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства.

Фигурант через мессенджер Telegram инициативно установил контакты с куратором и по его инструкциям изготовил бомбу, пишет RT. По адресу проживания россиянина изъяли в том числе почти 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества и личный дневник с записями на украинском языке.

Против задержанного возбудили уголовные дела о покушении на теракт, незаконном приобретении и сбыте взрывчатых веществ либо взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатки. Он арестован на два месяца. Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии, подозреваемого задержали.

