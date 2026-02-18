«Цифровой ID» в мессенджере Max оформили 2,6 млн россиян
18 февраля 202610:37
Более 2,5 млн граждан оформили цифровой аналог бумажных документов в мессенджере Max. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев, передает ТАСС.
«"Цифровой ID" в национальном мессенджере... оформили 2,6 млн россиян», - подчеркнул глава Минцифры.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина напомнила, что Мах запустил в пилотном режиме возможность создавать «Цифровой ID» - электронную версию документа, удостоверяющего личность, с именем, паспортными данными, сведениями об ИНН и СНИЛС, месте регистрации, биометрией.
