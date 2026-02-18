Шадаев: РКН замедлил сервисы Telegram на основании требований законодательства

По словам министра, платформа систематически нарушала требования федерального закона. Глава Минцифры обратил внимание, что мессенджер должен реализовать требования по хранению в РФ записи голосовых звонков и содержание сообщений, обеспечить требования по предоставлению доступа правоохранителей к данным в рамках работы по решению суда, блокировать противоправный контент в течение суток после получения требований Роскомнадзора.



Кроме того, Шадаев рассказал, что Telegram не выполнил 150 тысяч запросов об удалении противоправных материалов.

Ранее СМИ сообщили, что Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля. При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал не пугать россиян заявлениями о якобы неизбежной блокировке платформы и «трезво наблюдать за развитием ситуации».

