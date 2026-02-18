Шадаев: РКН замедлил сервисы Telegram на основании требований законодательства

Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера Telegram на основании требований законодательства РФ. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

Депутат Свинцов не подтвердил тотальную блокировку Telegram c 1 апреля

По словам министра, платформа систематически нарушала требования федерального закона. Глава Минцифры обратил внимание, что мессенджер должен реализовать требования по хранению в РФ записи голосовых звонков и содержание сообщений, обеспечить требования по предоставлению доступа правоохранителей к данным в рамках работы по решению суда, блокировать противоправный контент в течение суток после получения требований Роскомнадзора.

Кроме того, Шадаев рассказал, что Telegram не выполнил 150 тысяч запросов об удалении противоправных материалов.

Ранее СМИ сообщили, что Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля. При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал не пугать россиян заявлениями о якобы неизбежной блокировке платформы и «трезво наблюдать за развитием ситуации».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоскомнадзорМинцифрыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры