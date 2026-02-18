Шадаев: РКН замедлил сервисы Telegram на основании требований законодательства
Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера Telegram на основании требований законодательства РФ. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.
По словам министра, платформа систематически нарушала требования федерального закона. Глава Минцифры обратил внимание, что мессенджер должен реализовать требования по хранению в РФ записи голосовых звонков и содержание сообщений, обеспечить требования по предоставлению доступа правоохранителей к данным в рамках работы по решению суда, блокировать противоправный контент в течение суток после получения требований Роскомнадзора.
Кроме того, Шадаев рассказал, что Telegram не выполнил 150 тысяч запросов об удалении противоправных материалов.
Ранее СМИ сообщили, что Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля. При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал не пугать россиян заявлениями о якобы неизбежной блокировке платформы и «трезво наблюдать за развитием ситуации».
