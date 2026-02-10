«Учитывая, что эта ситуация относится к категории спортивного мухлежа, очевидно, что повод можно найти всегда. Нашему фигуристу, как и другим нашим спортсменам заранее создают невыгодные условия или вовсе отстраняют, радостно выигрывая на фоне отсутствия сильнейших. Регулировать законодательно такие вещи невозможно. Если говорить о нормативных вещах, спортивные федерации имеют свои уставы, методологии. Я не думаю, что это [запрет выступать под иностранную музыку - прим. НСН] предмет рассмотрения в Госдуме. Это нечестная борьба, правильнее всего в подобных ситуациях просто выигрывать. Решение спортсмена и его тренеров не стоит обсуждать. По каким-то причинам эта музыка подошла им больше для реализации тех задач, которые они хотели ставили. Подобные программы строятся не таким образом, что берется музыка, а потом под нее что-то придумывается. Есть некоторая концепция, под которую уже побирается музыкальное произведение», - пояснил он.

После запрета выходить на лед под саундтрек из фильма «Парфюмер» Гуменник изменил музыку к короткой программе. Действующий чемпион России в одиночном катании выступит на Играх под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Она звучит на финальных титрах кинокартины «Онегин» (2024).

Выступление Петра Гуменника с короткой программой состоится сегодня, 10 февраля. Прокаты начнутся в 20:30 по московскому времени. Гуменник получил от организаторов первый стартовый номер.

С учетом политической ситуации сегодня надежнее использовать музыку российских правообладателей на международных соревнованиях, заявила НСН председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.

