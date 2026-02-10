«Нечестная борьба»: Почему россияне выступают под иностранную музыку на Олимпиаде
Александр Шолохов заявил НСН, что спортсмены выбирают иностранную музыку для своих выступлений, чтобы это вписывалось в определенную концепцию программы.
Нет ничего плохого в том, что россияне выступают на Олимпиаде под иностранную музыку, а внезапная придирка к авторским правам лишь подчеркивает нечестное отношение к России, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпиадой в Италии не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами, пишет РИА Новости. Команда спортсмена узнала об этом за день до отлета в Милан. Шолохов назвал этот случай нечестной борьбой.
«Учитывая, что эта ситуация относится к категории спортивного мухлежа, очевидно, что повод можно найти всегда. Нашему фигуристу, как и другим нашим спортсменам заранее создают невыгодные условия или вовсе отстраняют, радостно выигрывая на фоне отсутствия сильнейших. Регулировать законодательно такие вещи невозможно. Если говорить о нормативных вещах, спортивные федерации имеют свои уставы, методологии. Я не думаю, что это [запрет выступать под иностранную музыку - прим. НСН] предмет рассмотрения в Госдуме. Это нечестная борьба, правильнее всего в подобных ситуациях просто выигрывать. Решение спортсмена и его тренеров не стоит обсуждать. По каким-то причинам эта музыка подошла им больше для реализации тех задач, которые они хотели ставили. Подобные программы строятся не таким образом, что берется музыка, а потом под нее что-то придумывается. Есть некоторая концепция, под которую уже побирается музыкальное произведение», - пояснил он.
После запрета выходить на лед под саундтрек из фильма «Парфюмер» Гуменник изменил музыку к короткой программе. Действующий чемпион России в одиночном катании выступит на Играх под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Она звучит на финальных титрах кинокартины «Онегин» (2024).
Выступление Петра Гуменника с короткой программой состоится сегодня, 10 февраля. Прокаты начнутся в 20:30 по московскому времени. Гуменник получил от организаторов первый стартовый номер.
С учетом политической ситуации сегодня надежнее использовать музыку российских правообладателей на международных соревнованиях, заявила НСН председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Накажут рублем: Что грозит россиянам за недопуск газовщиков в квартиры с 1 марта
- Госдума одобрила в первом чтении новые меры по защите россиян от мошенников
- Гжель, города и советское кино: Как бренды одежды используют тренд на «русскость»
- Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram
- Зачем в России создадут единый реестр банковских карт
- Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР ситуацию вокруг Украины
- Атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области
- «Ему плевать»: Депутат Свинцов поспорил с Дуровым о запрете соцсетей для детей
- Кундюмы и калья «в законе»: Зачем нужен ГОСТ на русскую кухню
- ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru