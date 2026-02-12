Пихлер выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом 71-летний специалист, сейчас тренирующий Болгарию, заявил в интервью Sports.ru. Он сообщил, что любит Россию, но допуск российских спортсменов на международные старты до окончания боевых действий на Украине, - с его точки зрения, ошибка. А вот Губерниев назвал ошибкой приглашение Пихлера в команду в 2011 году.

«Я всегда считал и считаю, что приглашение Пихлера в команду было ключевой ошибкой. Что бы про него ни говорили, как бы успешно он ни работал с другими командами, свою работу в сборной по биатлону он провалил. За три года его работы мы не выиграли ни одного титула чемпиона мира, у нас в эстафетной гонке было "серебро", и то нас сняли из-за допинга. Его контракт был самым дорогим среди всех тренеров Европы. По-моему, за три года работы он получил более миллиона евро. Это огромные деньги для тренера по биатлону. Был лицемером, лицемером и остался. Сейчас он как бы против, но говорит, что сильно любит Россию. Он врун! Россия для него всего была и есть дойной коровой. Ничего другого от него я и не ожидал», — сказал собеседник НСН.

Ранее Губерниев в эфире НСН призвал министра спорта России и президента Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева разъяснить слова о запрете въезда в страну атлетам, которые сменили спортивное гражданство.

