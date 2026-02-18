СМИ: Задержана министр культуры Башкирии
Правоохранители задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на источники.
Чиновница была задержана в Уфе.
«Предварительно, министра подозревают в превышении должностных полномочий», - отмечает издание.
Следственные действия могут быть связаны с делами о госзакупках учреждений, подведомственных региональному Минкультуры.
Шафикова возглавляет министерство с 2012 года.
Ранее в Краснодарском крае задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергея Штрикова по делу о превышении полномочий.
