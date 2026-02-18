Глава ФАС заявил, что изменения в тарифах ЖКХ с января не проводились
Изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось в России. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.
Руководитель ФАС напомнил, что с 1 января стоимость коммунальных услуг была скорректирована на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС, отмечает RT.
«Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», - указал Шаскольский.
По его словам, изменения счетов могут быть связаны с ростом объемов потребления электричества или тепловой энергии зимой, но не с тарифами.
Ранее ФАС начала проверки тарифов на коммунальные услуги, чтобы оценить их экономическую обоснованность.
