В Чебоксарах один человек пострадал при атаке БПЛА

Один человек пострадал при беспилотной атаке в Чебоксарах. Об этом сообщил Минздрав Чувашии.

ПВО за ночь сбила над Россией 43 украинских дрона

Ранее глава региона Олег Николаев сообщил, что Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке БПЛА, пишет RT. Были повреждены несколько автомобилей.

«По оперативной информации в результате атаки БПЛА в городе Чебоксары пострадал один человек», - указано в сообщении Минздрава.

Пациента в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Пострадавший получает необходимую помощь.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
