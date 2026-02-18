В Чебоксарах один человек пострадал при атаке БПЛА
18 февраля 202610:54
Один человек пострадал при беспилотной атаке в Чебоксарах. Об этом сообщил Минздрав Чувашии.
Ранее глава региона Олег Николаев сообщил, что Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке БПЛА, пишет RT. Были повреждены несколько автомобилей.
«По оперативной информации в результате атаки БПЛА в городе Чебоксары пострадал один человек», - указано в сообщении Минздрава.
Пациента в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Пострадавший получает необходимую помощь.
