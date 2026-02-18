Кому выгоден новый налог на люксовые автомобили

Введение разового налога на дорогие автомобили не повлияет на спрос, так как их покупатели и сейчас сильно за них переплачивают, заявил НСН автоэкперт Олег Мосеев.

Предлагаемый новый разовый налог на дорогие автомобили может принести в бюджет 4 млрд рублей в год, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Группа депутатов внесет на рассмотрение нижней палаты законопроект о разовом налоге на покупку дорогостоящих автомобилей, передает ТАСС. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Налог должен коснуться машин стоимостью свыше 20 млн рублей, а также яхт, катеров, вертолетов и самолетов стоимостью свыше 50 млн рублей. Налоговая ставка будет составлять от 1 до 4% от стоимости покупки.

«Это абсолютно нишевая история. Автомобилей дороже 20 миллионов рублей в России 1,5% или меньше. Давайте возьмем, что в среднем это будет 1,5-2% с покупки, потому что чем дороже машина, тем их меньше. В год приобретается максимум 10 тысяч таких автомобилей. Если с одной машины за 20 млн рублей взимать 2% налога, то получается, что бюджет соберет 4 миллиарда рублей в год», - подсчитал Моссев.

При этом, как отметил глава «Автомаркетолога», новый налог не повлияет на спрос в люксовой категории автомобилей: их владельцы и сейчас существенно переплачивают.

«В данной категории покупок такой налог никак не повлияет на спрос, потому что люди и так сейчас существенно переплачивают за эти машины по сравнению с тем, что они стоят за границей», - отметил Мосеев.

Многие россияне, кто купил автомобили за границей, оплатив покупку наличными или криптовалютой, вынуждены будут заплатить огромный штраф в Федеральную налоговую службу РФ (ФНС) из-за нарушения налогового законодательства. Единственное, на что могут рассчитывать такие автовладельцы, - минимально возможный штраф, заявили ране НСН автоэксперты.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
