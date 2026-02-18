СМИ: Глава ЕЦБ Лагард может досрочно покинуть пост

В Подмосковье задержан организатор нелегальных общежитий для мигрантов Московские предприятия в 2 раза нарастили выпуск комплектующих для автомобилей Свыше 100 площадок освободили для реализации программы реновации в 2025 году Новый газопровод прокладывают на востоке столицы Тишковец: Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на среду