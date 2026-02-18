СМИ: Глава ЕЦБ Лагард может досрочно покинуть пост

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может досрочно уйти в отставку. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

«Ожидается, что Кристин Лагард покинет пост президента... банка до истечения ее восьмилетнего срока», - отмечает издание.

Полномочия главы ЕЦБ истекают в октябре 2027 года, пишет RT.

Кристин Лагард руководит ЕЦБ с 1 ноября 2019 года. Ранее она работала директором-распорядителем Международного валютного фонда и стала первой женщиной, занимавшей обе должности.

ФОТО: РИА Новости
