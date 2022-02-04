Си Цзиньпин: Китай и Россия являются опорой сплочения мира
4 февраля 202211:26
Китай и Россия выступают опорой для сплочения мира во время преодоления кризисов. Об этом в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
По его словам, Москва и Пекин вместе проводят в жизнь истинную многосторонность, отстаивая настоящий демократический дух.
Китайский лидер также подчеркнул, что обе страны защищают равенство в мире.
Ранее RT сообщил, что Владимир Путин прибыл в Китай.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru