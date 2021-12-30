«Нужен пузырь!» Эксперт оценил возможность отмены хоккея на Олимпиаде и ЧМ-2022
Александр Фомичев объяснил НСН, почему был отменен молодежный Чемпионат мира и есть ли угроза крупнейшим хоккейным турнирам 2022 года.
Отмена молодежного Чемпионата Мира (МЧМ) по хоккею говорит о том, что проведение ЧМ-2022 в Финляндии и хоккейного турнира Олимпиады в Пекине возможно только при жестких ограничениях, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» хоккейный эксперт, бывший вратарь российских и североамериканских клубов Александр Фомичев.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что МЧМ, проходивший в Канаде, официально отменен из-за коронавируса, который выявили у игроков нескольких сборных.
«Мы видим, что там был жесткий ковид-протокол. Международная федерация хоккея должна ему следовать, а в этом случае проведение ЧМ невозможно, легче его было просто отменить», - сказал Фомичев.
При этом он согласился с мнением, что болельщики очень ждали этого турнира.
«Да, он (МЧМ – прим. НСН) очень популярен в России, за океаном, в Европе, у него высокие телерейтинги, и люди с удовольствием смотрят, как играют лучшие игроки молодежных сборных. В России это происходит в новогодние праздники и у людей есть время посмотреть хоккей», - пояснил эксперт.
Отвечая на вопрос о перспективах отмены хоккейного турнира Олимпиады и Чемпионата мира 2022 года, он указал на необходимость поместить эти турниры «в пузырь».
«Пока об этом (отмене олимпийского хоккейного турнира – прим. НСН) рано говорить, вроде как турнир планируется, хотя – кто знает… Кто думал еще две недели назад, что будет отменен молодежный Чемпионат Мира? Никто об этом не думал. Но если такие жесткие ковид-протоколы, то действительно турнир невозможно проводить. Получается, что в нынешних реалиях нужно делать полноценный «пузырь», который был год назад на молодежном ЧМ в Канаде, и на взрослом ЧМ в Латвии, который проходил весной. Видимо, на данный момент только таким может быть решение проблемы в связи с эпидемиологической ситуацией в мире», - считает бывший хоккеист.
Фомичев также рассказал, об уровне команд, которые должны выступить на февральской Олимпиаде-2022 в Китае.
«Планируется, что Олимпиада будет проходить в Китае, но лучшие игроки мира туда не приедут, потому что НХЛ приняла решение, опять же из-за распространения нового штамма, не отпускать туда своих игроков. Соответственно, туда поедут лучшие игроки из числа выступающих в Европе. Будут примерно такие же игроки по уровню, как это было четыре года назад на Олимпиаде в Корее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, легендарный советский хоккеист, депутат Годсумы Вячеслав Фетисов назвал правильным решение об отмене молодежного Чемпионата Мира. По его словам, сегодняшняя ситуация в мире такова, что «зрелища и эмоции» не являются приоритетом. При этом Фетисов признался, что ему жаль болельщиков и спортсменов, готовившихся к турниру.
Чемпионат мира по хоккею-2021 проходил в Латвии с 21 мая по 6 июня в условиях жестких коронавирусных ограничений. В частности, на матч Россия-Белоруссия в рамках пришел всего один зритель. Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков говорил в этой связи «Радиоточке-НСН», что все команды в равных условиях, а игрокам передается и энергетика миллионов зрителей, которые смотрят матчи у телеэкранов.
XXIV Зимние Олимпийские Игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Чемпионат Мира по хоккею – в Финляндии с 13 по 29 мая будущего года.
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