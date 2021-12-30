«Нужен пузырь!» Эксперт оценил возможность отмены хоккея на Олимпиаде и ЧМ-2022

«Мы видим, что там был жесткий ковид-протокол. Международная федерация хоккея должна ему следовать, а в этом случае проведение ЧМ невозможно, легче его было просто отменить», - сказал Фомичев.

При этом он согласился с мнением, что болельщики очень ждали этого турнира.

«Да, он (МЧМ – прим. НСН) очень популярен в России, за океаном, в Европе, у него высокие телерейтинги, и люди с удовольствием смотрят, как играют лучшие игроки молодежных сборных. В России это происходит в новогодние праздники и у людей есть время посмотреть хоккей», - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о перспективах отмены хоккейного турнира Олимпиады и Чемпионата мира 2022 года, он указал на необходимость поместить эти турниры «в пузырь».

«Пока об этом (отмене олимпийского хоккейного турнира – прим. НСН) рано говорить, вроде как турнир планируется, хотя – кто знает… Кто думал еще две недели назад, что будет отменен молодежный Чемпионат Мира? Никто об этом не думал. Но если такие жесткие ковид-протоколы, то действительно турнир невозможно проводить. Получается, что в нынешних реалиях нужно делать полноценный «пузырь», который был год назад на молодежном ЧМ в Канаде, и на взрослом ЧМ в Латвии, который проходил весной. Видимо, на данный момент только таким может быть решение проблемы в связи с эпидемиологической ситуацией в мире», - считает бывший хоккеист.

Фомичев также рассказал, об уровне команд, которые должны выступить на февральской Олимпиаде-2022 в Китае.

«Планируется, что Олимпиада будет проходить в Китае, но лучшие игроки мира туда не приедут, потому что НХЛ приняла решение, опять же из-за распространения нового штамма, не отпускать туда своих игроков. Соответственно, туда поедут лучшие игроки из числа выступающих в Европе. Будут примерно такие же игроки по уровню, как это было четыре года назад на Олимпиаде в Корее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, легендарный советский хоккеист, депутат Годсумы Вячеслав Фетисов назвал правильным решение об отмене молодежного Чемпионата Мира. По его словам, сегодняшняя ситуация в мире такова, что «зрелища и эмоции» не являются приоритетом. При этом Фетисов признался, что ему жаль болельщиков и спортсменов, готовившихся к турниру.