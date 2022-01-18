Нарышкин заявил о попытках США дискредитировать организаторов Олимпиады в Пекине
Россия наблюдает попытки США дискредитировать организаторов зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Слова главы СВР приводит ТАСС. Как отметил Нарышкин, главную роль в подобных действиях играет Госдепартамент США. По мнению директора СВР, идея дипломатического бойкота Игр по своей сути бессмысленна и противоречит духу олимпийского движения.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Некоторые страны заявили о дипломатическом бойкоте соревнований, в их числе США, Канада, Австралия, Великобритания, Дания. При этом спортсмены, представляющие эти страны, могут участвовать в Играх.
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