«Перенесут на две недели»: Олимпиаду не остановят из-за болезни спортсменов

Олимпиаду в Пекине вряд ли отменят даже в случае вспышки коронавируса среди участников, однако ее могут сдвинуть на две недели, предположила олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).