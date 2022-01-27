«Перенесут на две недели»: Олимпиаду не остановят из-за болезни спортсменов
Во время олимпийских игр спортсмену страшно любое вирусное заболевание, не только коронавирус, рассказала депутат и конькобежка Светлана Журова.
Олимпиаду в Пекине вряд ли отменят даже в случае вспышки коронавируса среди участников, однако ее могут сдвинуть на две недели, предположила олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что руководитель сервис-группы сборной России по биатлону Александр Печерский заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
«Китайцы постараются все сделать, чтобы было безопасно, они ввели специальные QR-коды, чтобы можно было приехать на Олимпиаду. Конечно, на единичные случаи заболевания, особенно не спортсменов, а сервиса, никто обращать внимания, к сожалению, не будет. Многие даже, наоборот, порадуются - мол, россиянам лыжи станут готовить хуже. Я думаю, что здесь наверняка есть способ воспользоваться помощью дружественной федерации лыж, где сервис-группа поможет советами, рекомендациями. Здесь наверняка есть понимание, как этот пробел заполнить. Тут главное, чтобы целые команды не "вылетали". Если многие команды лишатся хороших спортсменов, они не смогут поехать или заболели на месте уже, тогда, может быть, впервые в истории Олимпиада остановится, или спортсмены все останутся там, и ее перенесут на две недели. Одно дело, когда в Японии переносили на год, пока еще никто не приехал, то сейчас уже все здесь! Это, конечно, сумасшедшее предложение, но мы понимаем, что Игры уже не отменить. Никого не будет интересовать проблемы одной страны, если вдруг она не смогла обеспечить своим спортсменам меры защиты. Но если до четвертого числа будет плачевная ситуация со всеми странами, если это массово во всех странах [начнется], тогда, конечно, претензии предъявлять только к одним не предоставиться возможности. Тем более если начнут болеть уже по приезде», - напомнила Журова.
До пандемии болезни спортсменов не волновали организаторов соревнований, отметила она.
«Ты же мог заболеть и гриппом, и ОРВИ! Были случаи, когда спортсмены заболели и из-за этого плохо выступили или даже не выступили, снимались. Для любого крупного соревнования это особенный период, надо следить за собой, беречь себя. Грипп во времена, когда у тебя очень хорошая спортивная форма, не менее опасен. Очень легко заболеть. Каждый спортсмен старается себя обезопасить. Причем мы не носили раньше маски! Сейчас хотя бы уже частично можно себя защитить. Но, к сожалению, проскакивают моменты, когда болезнь подкрадывается», - пояснила бывшая спортсменка.
Ранее российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, а также старшего тренера женской команды Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса, которым спортсмены должны были прибыть на Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).
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