«Традиционный фаворит»: Историк спорта оценил шансы России на Олимпиаде
Россия имеет все шансы завоевать как можно больше золотых медалей на Олимпиаде, однако эту возможность нужно правильно использовать, напомнил историк Александр Любимов.
Россия входит в список фаворитов зимней Олимпиады, однако делать прогнозы по количеству медалей в разных направлениях сложно, отметил историк спорта Александр Любимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Уже завтра, 4 февраля, в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.
«Количество медалей с каждой олимпиадой прибавляется, появляются новые дисциплины. Когда-то в скоростном беге на коньках разыгрывали только четыре медали, потом стали разыгрывать девять, сейчас 14 комплектов медалей. Это самый медалеемкий вид спорта на Олимпиаде. Если увеличивается общее количество медалей как в конкретном виде, так среди всех видов, то шанс завоевать большое количество медалей есть у каждой команды. Другой разговор, сумеет ли эта команда использовать шанс или нет – это будет ясно уже во время соревнований. В зимних видах спорта очень многое связано со скольжением, прогнозировать сложно. Будем надеяться, что наши спортсмены на Олимпиаде завоюют большое количество золотых медалей», - пояснил Любимов.
При этом он отметил, что победа отдельного спортсмена иногда делает для спорта больше, чем выигрыш в общем зачете.
«Шанс занять первое место и попасть в тройку лидеров есть всегда, просто есть традиционные фавориты, и Россия принадлежит к ним. Если говорить о футболе, то традиционно всегда среди фаворитов называют Бразилию и очень часто Германию, но эти команды не всегда даже до финала доходят. То же самое и в данном случае. Россия – одна из команд, которая претендует на первое место в общекомандном зачете, но кроме России на это место претендуют Китай, Германия, Норвегия, в какой-то степени США. Хочу сказать, что то, какое мы займем место, не так сильно влияет на положение спорта в стране и на то, что в стране будут заниматься больше какими-то видами спорта. В первую очередь влияет появление звезд. Победа просто спортсмена на Олимпиаде дает больше, чем победа в командном зачете. Желательно, чтобы этот чемпион был обаятельным, интересным, умел говорить, что-то рассказать», - поделился собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет достаточного количества времени, чтобы следить за ходом Олимпиады в Пекине по телевизору.
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