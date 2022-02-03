«Традиционный фаворит»: Историк спорта оценил шансы России на Олимпиаде

При этом он отметил, что победа отдельного спортсмена иногда делает для спорта больше, чем выигрыш в общем зачете.

«Шанс занять первое место и попасть в тройку лидеров есть всегда, просто есть традиционные фавориты, и Россия принадлежит к ним. Если говорить о футболе, то традиционно всегда среди фаворитов называют Бразилию и очень часто Германию, но эти команды не всегда даже до финала доходят. То же самое и в данном случае. Россия – одна из команд, которая претендует на первое место в общекомандном зачете, но кроме России на это место претендуют Китай, Германия, Норвегия, в какой-то степени США. Хочу сказать, что то, какое мы займем место, не так сильно влияет на положение спорта в стране и на то, что в стране будут заниматься больше какими-то видами спорта. В первую очередь влияет появление звезд. Победа просто спортсмена на Олимпиаде дает больше, чем победа в командном зачете. Желательно, чтобы этот чемпион был обаятельным, интересным, умел говорить, что-то рассказать», - поделился собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет достаточного количества времени, чтобы следить за ходом Олимпиады в Пекине по телевизору.

