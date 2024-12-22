Победный реванш: Боксер Усик защитил три титула чемпиона мира

ПОБЕДНЫЙ РЕВАНШ И ТРИ ТИТУЛА

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри прошел 21 декабря в Эр-Рияде. В столице Саудовской Аравии спортсмены встречались и в первый раз. Поединок продлился все 12 раундов. Рефери единогласным решением присудили победу 37-летнему спортсмену из Украины: 116-112 на всех трех карточках. Таким образом, Усик смог защитить три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе: по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), а еще впервые пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

На пресс-конференции после боя украинец назвал своего соперника «лучшим другом».

«Что чувствую по отношению к Фьюри после 24 раундов? Он мой лучший друг. Я очень уважаю этого парня, это очень жесткий оппонент. Фьюри сделал меня сильнее. Да, он много говорит, но это просто шоу. 24 раунда... Теперь это уже история», - приводит его слова издание «Спорт-Экспресс».