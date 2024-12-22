Победный реванш: Боксер Усик защитил три титула чемпиона мира
Александр Усик вновь одержал победу над Тайсоном Фьюри. В этот раз со счетом 116-112 единогласным решением судей.
Украинский боксер Александр Усик в бою-реванше победил спортсмена из Великобритании Тайсона Фьюри. Так украинец смог защитить три титула чемпиона мира. Прошлая встреча спортсменов на ринге прошла в мае 2024 года. Тогда Усик победил по решению двоих судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако британец посчитал, что соперник выиграл лишь по политическим причинам. Тогда же и был назначен реванш.
ПОБЕДНЫЙ РЕВАНШ И ТРИ ТИТУЛА
Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри прошел 21 декабря в Эр-Рияде. В столице Саудовской Аравии спортсмены встречались и в первый раз. Поединок продлился все 12 раундов. Рефери единогласным решением присудили победу 37-летнему спортсмену из Украины: 116-112 на всех трех карточках. Таким образом, Усик смог защитить три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе: по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), а еще впервые пояс Всемирного боксерского совета (WBC).
На пресс-конференции после боя украинец назвал своего соперника «лучшим другом».
«Что чувствую по отношению к Фьюри после 24 раундов? Он мой лучший друг. Я очень уважаю этого парня, это очень жесткий оппонент. Фьюри сделал меня сильнее. Да, он много говорит, но это просто шоу. 24 раунда... Теперь это уже история», - приводит его слова издание «Спорт-Экспресс».
Интересно, что в бою-реванше впервые в истории бокса был использован «нейросетевой» рефери, разработанный на базе искусственного интеллекта. Он тоже присудил победу украинскому боксеру, передают «Известия».
Однако Усик отказался комментировать работу судей.
«Я победил, это главное. Спасибо богу. А судить — не моя работа», - сказал боксер.
В свою очередь Фьюри вновь заявил, что считает себя победителем поединка.
«Ничего не могу с этим поделать, но до смерти буду думать, что победил. Не собираюсь плакать из-за того, что случилось», - поделился британец после боя.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Первый поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся 19 мая в Эр-Рияде. Тогда украинский спортсмен победил раздельным решением судей: два рефери присудили победу украинцу (114:113, 115:112), один — британцу (114:113). Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и нанес Фьюри первое поражение в карьере британца.
Сам британский боксер заявил, что проиграл по политической причине, так как, по его мнению, украинцу якобы помогли, потому что «весь коллективный запад играет в друзей Украины».
«Я верю, что выиграл этот бой. Он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Мы оба провели хороший бой. Из-за его страны люди встали на его сторону», - сказал тогда Фьюри.
В мае за сутки до первого поединка боксеры провели взвешивание, на которое украинский спортсмен пришел с большим православным крестом на груди и в футболке с экстремистским лозунгом на греческом языке. Оба спортсмена после первого боя были согласны на реванш.
Усик выиграл все 23 поединка в своей карьере. При этом на счету 36-летнего Фьюри 34 победы, два поражения и одна ничья.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Александр Усик отказался от своего титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).
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