Генсек РФС: 30% стран выступают против возвращения РФ

Несколько европейских государств выразили готовность к возвращению российских футбольных команд на международную арену. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на генсекретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

При этом около 30% участников встречи, добавил он, «имеют более сложную позицию» по этому вопросу. К их числу, по словам главы РФС, например, относится Дания.