Генсек РФС: 30% стран выступают против возвращения РФ
Несколько европейских государств выразили готовность к возвращению российских футбольных команд на международную арену. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на генсекретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.
При этом около 30% участников встречи, добавил он, «имеют более сложную позицию» по этому вопросу. К их числу, по словам главы РФС, например, относится Дания.
По его словам, на встрече с представителями ассоциаций ФИФА в Болгарии ряд европейских государств заявили о поддержке России. Митрофанов рассказал, что за возвращение российских команд высказались Германия, Сербия, Черногория, Норвегия и Швеция.
С 2022 года российские сборные и клубы не могут принимать участие в матчах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, из-за отстранения после начала спецоперации.
Ранее Международный союз конькобежцев объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в международных турнирах и квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru