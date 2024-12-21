Навка заявила, что Валиева сможет выступить на Олимпиаде после 2026 года

Татьяна Навка заявила спецкору НСН, что Камила Валиева точно вернется в большой спорт.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила спецкору НСН, что российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить на Олимпийских играх через год и показать всему миру, на что способна.

Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Однако с 2021 года Валиева отстранена от международных соревнований за использование запрещенного препарата триметазидина. Сама Валиева заявляла о намерении вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации. Навка выразила уверенность в том, что 18-летняя спортсменка сможет вернуться в большой спорт.

«Слава богу, что вопрос про допуск наших фигуристов на Олимпийские игры сдвинулся с мертвой точки. Условия, которые нам поставили, очень жесткие. Я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры, и наша страна будет болеть за наших спортсменов. Надеюсь, они встанут на пьедестал почета. Я почему-то уверена, что у Валиевой еще есть возможность вернуться в спорт, у нее все впереди. У нее сейчас, естественно, переломный момент. Я думаю, через год она включится и всем покажет, всему миру», - сказала собеседница НСН на премьере своего ледового шоу.

Премьера ледового шоу Навки «Щелкунчик» состоялась во дворце спорта «Мегаспорт». Валиева сыграла в шоу роль Крысиной Королевы.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявляла НСН, что дисквалификация Валиевой была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали.

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ФОТО: ТАСС
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