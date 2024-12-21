Навка заявила, что Валиева сможет выступить на Олимпиаде после 2026 года
Татьяна Навка заявила спецкору НСН, что Камила Валиева точно вернется в большой спорт.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила спецкору НСН, что российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить на Олимпийских играх через год и показать всему миру, на что способна.
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Однако с 2021 года Валиева отстранена от международных соревнований за использование запрещенного препарата триметазидина. Сама Валиева заявляла о намерении вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации. Навка выразила уверенность в том, что 18-летняя спортсменка сможет вернуться в большой спорт.
«Слава богу, что вопрос про допуск наших фигуристов на Олимпийские игры сдвинулся с мертвой точки. Условия, которые нам поставили, очень жесткие. Я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры, и наша страна будет болеть за наших спортсменов. Надеюсь, они встанут на пьедестал почета. Я почему-то уверена, что у Валиевой еще есть возможность вернуться в спорт, у нее все впереди. У нее сейчас, естественно, переломный момент. Я думаю, через год она включится и всем покажет, всему миру», - сказала собеседница НСН на премьере своего ледового шоу.
Премьера ледового шоу Навки «Щелкунчик» состоялась во дворце спорта «Мегаспорт». Валиева сыграла в шоу роль Крысиной Королевы.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявляла НСН, что дисквалификация Валиевой была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тилль Линдеманн показал новую песню и анонсировал тур
- Экс-замминистра просвещения РФ задержали по делу о мошенничестве
- МО РФ: Гражданские производители кратно увеличили объемы производства дронов
- Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию
- Mia Boyka заявила, что Надежда Кадышева отказалась от фита с ней
- В Химках неизвестный запустил фейерверк в почтовом отделении
- Три украинских беспилотника сбили над территорией Крыма
- В ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 22 человека
- СМИ: В отделении банка в Санкт-Петербурге произошел взрыв
- Полиция задержала мужчину, взорвавшего петарду в подмосковном ТЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru