Боксер Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF
Украинец Александр Усик отказался от титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом боксер сообщил в соцсетях.
«Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, послушайте. Я знаю, титул чемпиона мира по версии IBF важен для вас. Считайте это моим подарком... на 21 сентября», — указал Усик.
Украинский спортсмен владеет поясом IBF с 2021 года, в мае после поединка с британцем Тайсона Фьюри Усика признали абсолютным чемпионом мира, напоминает 360.ru. При этом сообщалось, что боксера могут лишить титула по версии IBF из-за невозможности провести его защиту в необходимые сроки.
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа проведут поединок 21 сентября.
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