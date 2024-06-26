Боксер Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF

«Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, послушайте. Я знаю, титул чемпиона мира по версии IBF важен для вас. Считайте это моим подарком... на 21 сентября», — указал Усик.

Украинский спортсмен владеет поясом IBF с 2021 года, в мае после поединка с британцем Тайсона Фьюри Усика признали абсолютным чемпионом мира, напоминает 360.ru. При этом сообщалось, что боксера могут лишить титула по версии IBF из-за невозможности провести его защиту в необходимые сроки.

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа проведут поединок 21 сентября.

