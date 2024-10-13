Второй после Цзю: Впервые за 21 год Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Боксер Артур Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом со счетом 114:114, 115:113, 116:112.
12 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел первый в истории бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, в котором приняли участие сразу два россиянина: Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Новым абсолютным чемпионом мира впервые за 21 год, стал 39-летний Бетербиев.
«ЛУЧШИЙ БОЙ ГОДА!»
Бой состоялся на Kingdom Арене в Эр-Рияде. В начале поединка, как предсказывали специалисты, превосходство было у Бивола. Он смог надежно удерживать оборону, выбрасывая точные удары. Однако после окончания трети боя, характер встречи поменялся, и Артур стал доминировать на площадке, поэтому Дмитрию пришлось уйти в глухую оборону.
После финального гонга команда Бивола ожидала вручения чемпионских поясов своему боксеру, но победителем боя неожиданно стал Бетербиев. Артур обыграл Дмитрия со счетом 114:114, 115:113, 116:112.
После завершения поединка глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал бой Бивола и Бетербиева «лучшим боем года».
«Я всегда говорю, что бокс — флагман спорта. Сегодняшний поединок, на мой взгляд, лучший бой года — наглядное тому подтверждение. И Артур, и Дмитрий показали великолепное мастерство, по-настоящему бойцовский характер. Продемонстрировали российскую школу бокса, которая является одной из лучших в мире», — сказал он в интервью изданию «РБК Спорт».
За звание абсолютного чемпиона по боксу еще никогда одновременно не боролись два российских спортсмена. Изначально поединок между Бетербиевым и Биволом должен был состояться в июне 2024 года, но во время подготовки к состязаниям Артур порвал мениск. В связи с этим специалисты пророчили победу в бою Дмитрию. К тому же он моложе Бетербиева, что делает боксера более выносливым.
ВТОРОЙ ПОСЛЕ ЦЗЮ
Артура Бетербиева называют непобежденным российским и канадским боксером-профессионалом, выступающим в полутяжелом весе. Спортсмен родом из Чечни. Бетербиев стал вторым после знаменитого Кости Цзю абсолютным чемпионом мира в истории российского бокса. Артур получил золото Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
К тому же он является чемпионом мира по боксу 2009 года, чемпионом Европы 2006 и 2010 годов, а также победителем Кубка мира среди любителей 2008 года.
По версии портала «Vringe.com», по состоянию на 15 января 2024 года Бетербиев занимал восьмое место среди самых сильных боксеров вне зависимости от весовой категории. Согласно такому же рейтингу журнала «The Ring», опубликованному 20 января текущего года, Артур занял пятую строчку. Он также был признан Федерацией бокса России лучшим профессиональным боксером 2023 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол согласились на повторную встречу на ринге.
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