IIHF: Реинтеграция хоккеистов РФ сопряжена со значительными трудностями
Реинтеграция хоккейных сборных России сопряжена со значительными трудностями. Об этом заявили в Международной федерации хоккея (IIHF).
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал объединение допустить российские команды к международным турнирам. После этого ряд сборных отказались играть с Россией на чемпионате мира в 2027 году. Кроме того, несколько компаний-спонсоров пригрозили отказом от поддержки мирового первенства в случае участия россиян.
«Немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые требования и порядок въезда, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для формата соревнований», - говорится в заявлении IIHF.
Совет объединения ведет диалог с национальными ассоциациями, оргкомитетами и ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы выбрать «наилучший путь продвижения вперед». Федерация пообещала предоставить более подробную информацию в ближайшие дни.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Более 30 россиянок задержали в Турции за нарушение морали
- В Сенат США впервые избрали мусульманина
- IIHF: Реинтеграция хоккеистов РФ сопряжена со значительными трудностями
- В Горловке при атаке на пассажирский автобус были ранены два человека
- СМИ: «Галатасарай» хочет заключить новый контракт с Батраковым
- Совбез: Европа втягивает Армению в свою орбиту
- В России повысили пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран
- «Неожиданный результат»: Янковский с Борисовым «стали миллиардерами»
- Умер актер из «Великолепной пятерки» и «Невского» Алексей Борошнин
- Казахстан ждет ответа России по возобновлению поставок по «Дружбе»