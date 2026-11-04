IIHF: Реинтеграция хоккеистов РФ сопряжена со значительными трудностями

Реинтеграция хоккейных сборных России сопряжена со значительными трудностями. Об этом заявили в Международной федерации хоккея (IIHF).

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Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал объединение допустить российские команды к международным турнирам. После этого ряд сборных отказались играть с Россией на чемпионате мира в 2027 году. Кроме того, несколько компаний-спонсоров пригрозили отказом от поддержки мирового первенства в случае участия россиян.

«Немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые требования и порядок въезда, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для формата соревнований», - говорится в заявлении IIHF.

Совет объединения ведет диалог с национальными ассоциациями, оргкомитетами и ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы выбрать «наилучший путь продвижения вперед». Федерация пообещала предоставить более подробную информацию в ближайшие дни.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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