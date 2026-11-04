Сборная Австрии отказалась играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

Сборная Австрии по хоккею отказалась играть с командой России на чемпионате мира 2027 года. Об этом заявил управляющий директор австрийской Федерации хоккея Александр Хельвиг.

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«Наша позиция довольно ясна: пока продолжается конфликт на Украине, мы выступаем против участия России в международных хоккейных турнирах», - подчеркнул он.

При этом хельвиг добавил, что «до мая ситуация, конечно, ещё может измениться».

Ранее об отказе играть со сборной России заявили в хоккейных федерациях Дании, Чехии, Латвии, Норвегии, Швеции и Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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