Сборная Австрии отказалась играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

«Наша позиция довольно ясна: пока продолжается конфликт на Украине, мы выступаем против участия России в международных хоккейных турнирах», - подчеркнул он.

При этом хельвиг добавил, что «до мая ситуация, конечно, ещё может измениться».

Ранее об отказе играть со сборной России заявили в хоккейных федерациях Дании, Чехии, Латвии, Норвегии, Швеции и Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».