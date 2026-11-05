Непомнящий назвал бойкот сборной России по хоккею политическим решением
Футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с РЕН ТВ назвал отказ ряда европейских стран играть со сборной России по хоккею политическим решением с двойными стандартами.
Он напомнил, что спорт всегда объединял людей. При этом хоккеисты из США и Канады сожалеют о случившемся, поскольку с участием россиян турниры становятся интереснее, добавил Непомнящий.
Тренер считает, что страны, которые не пускают спортсменов из РФ на состязания, нужно лишать права проводить международные турниры. По его мнению, здесь должно громко сказать свое слово Международное олимпийское движение.
Недавно в ООН сообщили, что не увидели дискриминации в бойкоте сборной России по хоккею на ЧМ-2027.
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