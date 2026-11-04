ООН не увидела дискриминации в бойкоте сборной России по хоккею на ЧМ-2027

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрели дискриминации в бойкоте сборной России на чемпионате мира по хоккею 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.

Латвия и Дания отказались играть со сборной России по хоккею на ЧМ-2027

При этом представители международной организации в ответ на запрос агентства добавили, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека.

Ранее ряд национальных команд уже отказались играть со сборной Россией. Первыми об этом заявили норвежцы. Позже присоединились, в том числе, Латвия, Дания и Австрия.

А спонсор чемпионатов мира с 1989 года AJ Products отказался от сотрудничества с IIHF из-за допуска хоккеистов из РФ на международные соревнования.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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