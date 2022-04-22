«Ненависть Англии и манифест Рублева»: В России обсуждают новые удары по спортсменам
В Кремле назвали продолжением «пагубной линии» дисквалификацию Рылова, Рублев написал манифест, а болельщики упрекают чиновников в «подлости и мелочности».
Конец рабочей недели запомнился россиянам еще двумя гвоздями, забитыми в крышку гроба уходящего в иной мир тезиса о «спорте вне политики».
В пятницу стало известно о девятимесячной дисквалификации российского пловца Евгения Рылова за посещение митинг-концерта с участием Путина. А накануне в Англии объявили об отстранении российских теннисистов от Уимблдона.
При этом в отличие от футбола, здесь наши спортсмены входят в число лучших в мире. Рылов выиграл два золота на недавней Олимпиаде в Токио, а в десятку лучших теннисистов мира входят Даниил Медведев и Андрей Рублев.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ: СЕСТРЫ АВЕРИНЫ И БОЛЬШУНОВ?
На эти события уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «пагубной линией», которая противоречит самой идее спорта.
«Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идёт продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь Международная федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», - сказал Песков.
При этом он посоветовал отстраненным спортсменам «сохранять форму и оставаться лучшими».
«И еще раз повторяю - сейчас для наших спортсменов очень важно продолжать работать над собой и оставаться в форме, чтобы продолжать быть лучшими», - сказал он журналистам, комментируя ситуацию с Рыловым.
Тем временем СМИ задаются вопросом, кто же будет следующим, напоминая читателям, что в мартовском митинг-концерте «Крымская весна» помимо Рылова принимали участие трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, сестры-гимнастки Дина и Арина Аверины, а также фигуристы Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Владимир Морозов и Евгения Тарасова.
По оценкам властей, в тот день более 200 тысяч человек пришли в «Лужники», чтобы отметить восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией и послушать выступление президента РФ Владимира Путина.
Помимо главы государства пламенными речами отметились Маргарита Симоньян, Тина Канделаки и Мария Захарова. На «Крымской весне» также выступили Тимати, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Расторгуев и «Руки Вверх».
МАНИФЕСТ РУБЛЕВА И МОЛЧАНИЕ РЫЛОВА
Однако вернемся от концерта к спорту.
25-летний Евгений Рылов, помимо золотого дубля запомнившийся зрителям Олимпиады в Токио маской с оскалом кота или тигра, пока не прокомментировал свое отстранение.
Зато 24-летний Андрей Рублев, являющийся восьмым теннисистом мира по версии АТР, выступил с целым манифестом, признавшись, что постарается «сказать от души».
«Во-первых, я не политик. Я ничего не знаю – я не читаю новости и за ними не слежу, – потому что я много работал, чтобы играть в теннис. И это моя работа. (…) Вчера мы созванивались с несколькими игроками и Уимблдоном, чтобы обсудить ситуацию и поиск возможного решения. Если честно, в причинах, которые они назвали, нет никакого смысла. В том, что они предлагают, нет даже логики. И я понимаю, например, если бы отстранение российских и белорусских игроков хотя бы на полпроцента что-то изменило или помогло. Но это ничего не даст и ничего не изменит...», - подчеркнул Рублев.
По его мнению, «происходящее сейчас – это полная дискриминация».
Рублев сообщил, что российские теннисисты предлагали организаторам Уимблдона «отдать все призовые деньги на гуманитарную помощь – семьям, детям, которые страдают»
«И я думаю, что этот шаг по крайней мере что-то даст, он покажет, что британское правительство выступает за мир и действительно хочет чем-то помочь. Если плюс-минус посчитать сумму, то она составит до миллиона фунтов. И это огромные деньги, которые, как я думаю, за два месяца не жертвовал ни один вид спорта», - добавил теннисист.
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЕЩИ
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) разрешали россиянам участвовать в своих турнирах без флага и гимна. И решение Англии грозит расколом в мировом теннисе, поскольку против него выступили не только АТР и WTA, но и многие зарубежные игроки.
«Все спортивные организации поддерживают наше участие, надо проработать, а потом решать. Это нарушение прав человека, нонсенс. Хотя в теннисе все нас поддерживают, но не Англия. Мы дали этот вопрос международникам на проработку. Со спортсменами полный порядок. Джокович назвал сумасшествием это решение. ATP и WTA решают, что нас надо допустить. Решение английского клуба — нарушение всех норм и правил. Юристы разберутся», — сказал в этой связи «Чемпионату» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Со своей стороны, известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков призвал теннисистов к бойкоту «Уимблдона» и указал на два интересных факта.
«Рублёв ещё в Дубае написал: «No war please». Он сам предложил: «Давайте мы будем играть Уимблдон, мы все деньги отдадим на гуманитарную помощь». Англия порождает ненависть. Рублёв недавно выиграл турнир. С кем он выиграл пару? С украинцем Молчановым. Это говорит о том, что есть человеческие вещи. А Уимблдон хочет всё превратить в нечеловеческие вещи. Надо взять и просто бойкотировать всем игрокам Уимблдон», - подчеркнул Чесноков.
Ну а болельщики в интернете по традиции не стесняются называть вещи своими именами.
«Подлый и мелочный поступок», - написал kurban-kurbanov об отстранении теннисистов.
«Я не удивлен. Англичане всегда славились своей подлостью и высокомерием», - признался witality.
«А вы чего ожидали?? Спорт вне политики? Это давно уже за рамками политики или любыми другими возможными и невозможными рамками», - констатировала Semmi.
Papa с иронией назвал творцов дисквалификации Рылова «сеятелями свободы, демократии и плюрализма». А romsanych обратил внимание на то, «как они сроки интересно выбирают».
Кто знает, может через девять месяцев родится новый спорт, который действительно будет вне политики.
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