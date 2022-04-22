«Ненависть Англии и манифест Рублева»: В России обсуждают новые удары по спортсменам

КТО СЛЕДУЮЩИЙ: СЕСТРЫ АВЕРИНЫ И БОЛЬШУНОВ?

На эти события уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «пагубной линией», которая противоречит самой идее спорта.

«Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идёт продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь Международная федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», - сказал Песков.

При этом он посоветовал отстраненным спортсменам «сохранять форму и оставаться лучшими».

«И еще раз повторяю - сейчас для наших спортсменов очень важно продолжать работать над собой и оставаться в форме, чтобы продолжать быть лучшими», - сказал он журналистам, комментируя ситуацию с Рыловым.

Тем временем СМИ задаются вопросом, кто же будет следующим, напоминая читателям, что в мартовском митинг-концерте «Крымская весна» помимо Рылова принимали участие трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, сестры-гимнастки Дина и Арина Аверины, а также фигуристы Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Владимир Морозов и Евгения Тарасова.

По оценкам властей, в тот день более 200 тысяч человек пришли в «Лужники», чтобы отметить восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией и послушать выступление президента РФ Владимира Путина.

Помимо главы государства пламенными речами отметились Маргарита Симоньян, Тина Канделаки и Мария Захарова. На «Крымской весне» также выступили Тимати, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Расторгуев и «Руки Вверх».