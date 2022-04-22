Россиянина Рылова на девять месяцев отстранили от соревнований под эгидой FINA
Международная федерация плавания (FINA) на девять месяцев отстранила от соревнований двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за участие в митинге-концерте в «Лужниках».
Ранее FINA возбудила против спортсмена дисциплинарное дело из-за посещения мероприятия, посвященного годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пишет RT.
Как сообщается на сайте федерации, Рылов не сможет участвовать в любых турнирах под эгидой FINA. Отстранение пловца начинается с 20 апреля, отмечает РИА ФАН.
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