Россиянина Рылова на девять месяцев отстранили от соревнований под эгидой FINA

Международная федерация плавания (FINA) на девять месяцев отстранила от соревнований двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за участие в митинге-концерте в «Лужниках».

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Ранее FINA возбудила против спортсмена дисциплинарное дело из-за посещения мероприятия, посвященного годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пишет RT.

Как сообщается на сайте федерации, Рылов не сможет участвовать в любых турнирах под эгидой FINA. Отстранение пловца начинается с 20 апреля, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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