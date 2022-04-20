Теннисистов из России официально отстранили от участия в Уимблдоне

В заявлении организаторов Уимблдона говорится, что было бы неприемлемо «извлекать какие-либо выгоды из участия спортсменов из России и Белоруссии» на фоне спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

«Мы понимаем, что это тяжело для теннисистов, которые вынуждены страдать из-за действий российских властей. Если до начала Уимблдона обстоятельства изменятся, то мы отреагируем соответствующим образом», - подчеркнул председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отстранение российских спортсменов от Уимблдона недопустимо.