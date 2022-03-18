«От Библии до Антарктиды»: Путин встретил «Крымскую весну» в переполненных Лужниках

Президент процитировал Конституцию и адмирала Ушакова, Симоньян призвала «Россию-матушку», Канделаки вспомнила о Малевиче и Антарктиде, а Захарова – о свете и тьме.

Более 200 тысяч человек пришли в пятницу в «Лужники», чтобы отметить восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией и послушать выступление президента РФ Владимира Путина.

В числе спикеров митинг-концерта «Крымская весна», побившего зрительские рекорды чемпионата мира по футболу-2018, были, в частности, Маргарита Симоньян, Тина Канделаки и Мария Захарова, порадовавшие страну пламенными речами и яркими образами.

Музыкальную составляющую праздника обеспечили Тимати, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Расторгуев и группа «Руки Вверх».

Путин процитировал Библию в «Лужниках»

БИБЛИЯ, АДМИРАЛ И КОНСТИТУЦИЯ: О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПУТИН.

В ходе выступления в «Лужниках» Владимир Путин говорил, в основном, про Крым и спецоперацию на Украине. Ну а в начале своей речи президент процитировал Конституцию.

«"Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле", — это первые строчки основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом и имеет огромное значение», - сказал Путин.

Он отметил, что жители Крыма и Севастополя, участвовавшие в референдуме 18 марта 2014 года, «хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели».

«Они жили и живут на своей земле», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и националистов, «потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение».

Касаясь спецоперации на Украине, Путин пообещал, что Россия реализует все намеченные планы, процитировав Библию и непобедимого адмирала Ушакова.

«Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы», - заверил российский лидер.

При этом Путин указал, что единство является универсальной ценностью для всех народов России.

«И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции, — плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Мне приходят в голову слова из священного писания: "Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих"», - сказал президент.

После этого он процитировал знаменитого военачальника и указал на «случайное совпадение»

«Так получилось, что начало операции совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Федора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал: "Грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда! Так сегодня! И так будет всегда!» - подчеркнул Путин.
Путин: Крымчане поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов

«ZA РОССИЮ»: ДВЕСТИ ТЫСЯЧ В ЛУЖНИКАХ

По данным полиции, на праздничном концерте в «Лужниках» побывали более 203 тысяч человек.

На самом стадионе собрались 95 тысяч зрителей, на прилегающей территории – более 100 тысяч, уточнили в пресс-службе столичного главка полиции.

«За последние пять лет такое огромное количество людей не посещало стадион, даже во время чемпионата мира по футболу в 2018 году», - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Во время концерта над стадионом веяли российские флаги, а на трибунах пестрели лозунги: «Za мир без нацизма», «Za Россию» и «Za Президента».

Ярким получился не только антураж, но и выступления «трех граций» российского медиапространства – главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, Тины Канделаки, которую в телетрансляции подписали как «телеведущая, продюсер», и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

СИМОНЬЯН: РОССИЯ-МАТУШКА!

Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram видео со своим выступлением, назвав его: «Россия-матушка, забери Донбасс домой, Россия-матушка, защити своих детей».

«Крым вернулся домой, и мы говорили, что началась "Русская весна". Год назад в Донецке я и мои коллеги говорили о том, что весна не может длиться вечно, когда-то должно наступить лето. И тогда же там я сказала: "Россия-матушка, забери Донбасс домой". Теперь за одну эту фразу европейская свободолюбивая Украина возбудила против меня уголовное дело, свободная Европа ввела санкции, а моим маленьким детям, родным и близким звонят и угрожают каждые пять минут, грозят расправой за право говорить вот эту правду. И именно поэтому я хочу повторить: "Россия-матушка, забери Донбасс домой, защити своих детей"», - сказала главред RT.

КАНДЕЛАКИ: АНТАРКТИДА И МАЛЕВИЧ

Если Симоньян вышла на выступление во вполне себе обычном синем пуховике, то Тина Канделаки произнесла речь в длинном пальто цвета фуксии. При этом она охватила диапазон от Антарктиды до Казимира Малевича.

«Совсем недавно наших паралимпийцев выкинули с Паралимпиады только потому, что мы говорим на русском. В этой логике, наверное, надо запретить Сикорского, Малевича, Королева, Рокоссовского, всех людей, которые, несмотря на свою национальность, - украинец, поляк или русский, - выросли и добились всего в России. Они над нами пытались смеяться, а мы молча делали свое дело. Это мы открыли Антарктиду, это мы изобрели лекарства от сибирской язвы и коронавируса, это мы открыли гиперзвуковые технологии, это наш балет, театр, искусство, спорт высоких достижений по-прежнему являются лучшими в мире. И знаете, что я вам скажу: нас не стереть, как аккаунт в соцсетях», - подчеркнула Тинатин Гивиевна.

Она выложила трехминутное видео выступления в Telegram, сопроводив его комментарием: «Надеюсь, меня услышат наши "партнеры", которые искусно изображают глухоту».

ЗАХАРОВА: СВЕТ, ТЬМА И СРЕДНИЙ РОД

В еще более эффектном образе предстала перед зрителями официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, надевшая ярко-красно пальто до пят.

«Меня часто спрашивают: скажите, а что это за ценности, которые отстаивает ваша страна, ваша Россия?" - начала Захарова, однако после этого внезапно выключился микрофон и собравшиеся в «Лужниках» ответа не услышали.

Тем не менее, Мария Владимировна опубликовала в Telegram версию со звуком. Представитель МИД говорила о добре и зле, свете и тьме, вере и любви, а также о неприемлемости «среднего рода» человека.

«Мы страна и народ, которые чтим наших героев и не предаем их память. Мы зовем наших сыновей и дочерей мальчики и девочки, и не приемлем среднего рода для человека. Мы страна и народ, которые охраняем мир и боремся со злом, потому что тьма – это отсутствие света, а настоящая и истинная свобода – это свобода от зла. Нас нельзя напугать, потому что мы живем в любви и вере», - подчеркнула Захарова, завершив свое выступление словами: «С Богом!».
Песков: Трансляция речи Путина прервалась из-за технического сбоя на сервере

Еще один сбой произошел в телеэфире, когда выступление Путина неожиданно прервалось другими кадрами мероприятия.

«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», – объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что «буквально через минуту полное выступление президента будет повторено».

«Крымская весна» в Лужниках подытожила эту непростую рабочую неделю, ну а уже завтра, по прогнозам синоптиков, москвичей ждут яркие, солнечные и безоблачные выходные.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымКонцертВладимир Путин
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