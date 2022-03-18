«От Библии до Антарктиды»: Путин встретил «Крымскую весну» в переполненных Лужниках

БИБЛИЯ, АДМИРАЛ И КОНСТИТУЦИЯ: О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПУТИН.

В ходе выступления в «Лужниках» Владимир Путин говорил, в основном, про Крым и спецоперацию на Украине. Ну а в начале своей речи президент процитировал Конституцию.

«"Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле", — это первые строчки основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом и имеет огромное значение», - сказал Путин.

Он отметил, что жители Крыма и Севастополя, участвовавшие в референдуме 18 марта 2014 года, «хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели».

«Они жили и живут на своей земле», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и националистов, «потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение».

Касаясь спецоперации на Украине, Путин пообещал, что Россия реализует все намеченные планы, процитировав Библию и непобедимого адмирала Ушакова.

«Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы», - заверил российский лидер.

При этом Путин указал, что единство является универсальной ценностью для всех народов России.

«И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции, — плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Мне приходят в голову слова из священного писания: "Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих"», - сказал президент.

После этого он процитировал знаменитого военачальника и указал на «случайное совпадение»

«Так получилось, что начало операции совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Федора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал: "Грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда! Так сегодня! И так будет всегда!» - подчеркнул Путин.