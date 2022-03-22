СМИ: Speedo разорвала контракт с Рыловым из-за концентра в Лужниках

В компании сообщили, что «немедленно разорвали контракт с Рыловым» после того, как стало известно о его участии в концерте.

Speedo собирается потратить деньги, которые планировалось выплатить россиянину, на благотворительную помощь украинцам.

Между тем, Международная федерация плавания (FINA) начала расследование в отношении Рылова.

25-летний Рылов дважды выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио. Кроме того, он является многократным чемпионом мира и Европы.

