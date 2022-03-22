СМИ: Speedo разорвала контракт с Рыловым из-за концентра в Лужниках
Британская компания Speedo, производящая экипировку для плавания, сообщила о разрыве контракта с двукратным олимпийским чемпионом, россиянином Евгением Рыловым.
Как отмечает «Спортс.ру», это связано с тем, что Рылов принял участие в митинг-концерте «Крымская весна», прошедшем 18 марта в Лужниках.
В компании сообщили, что «немедленно разорвали контракт с Рыловым» после того, как стало известно о его участии в концерте.
Speedo собирается потратить деньги, которые планировалось выплатить россиянину, на благотворительную помощь украинцам.
Между тем, Международная федерация плавания (FINA) начала расследование в отношении Рылова.
25-летний Рылов дважды выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио. Кроме того, он является многократным чемпионом мира и Европы.
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