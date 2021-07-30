Рылов надел маску с котом на фотосессии с золотой медалью ОИ-2020
Российский пловец Евгений Рылов, выигравший в пятницу золотую медаль на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине, надел маску с изображением кота на фотосессию после церемонии награждения.
Ранее организаторы Игр запретили россиянину надевать такую маску на церемонии награждения. В Международном олимпийском комитете пояснили, что спортсмены, участвующие в церемониях награждения, должны носить форму своего национального олимпийского комитета.
На вопрос журналистов, как удалось все-таки отстоять маску с котом, Рылов ответил, что надел ее только после церемонии награждения.
Рылов завоевал на ОИ-2020 две золотые медали, первую он получил за дистанцию 100 метров на спине. Он также обладатель медали серебряного достоинства – за эстафету 4х200 метров вольным стилем.
Спортсмен является большим любителем кошек, у него живет три кота.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН (https://t.me/nsnfm)».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Российского пловца Рылова заподозрили в допинге
- Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой
- Йоханссон подала в суд на Disney
- Российская спортсменка рассказала об угрозах в соцсетях
- Рылов надел маску с котом на фотосессии с золотой медалью ОИ-2020
- Умер бывший сенатор Левин, который призывал ввести санкции против России
- В России предложили запретить посещать ночные клубы до 21 года
- В России могут запретить Samsung Pay
- Ростуризм заявил о восстановлении внутреннего туризма
- Импорт из России в США резко увеличился на фоне роста цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru