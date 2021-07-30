Рылов надел маску с котом на фотосессии с золотой медалью ОИ-2020

Российский пловец Евгений Рылов, выигравший в пятницу золотую медаль на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине, надел маску с изображением кота на фотосессию после церемонии награждения.

Ранее организаторы Игр запретили россиянину надевать такую маску на церемонии награждения. В Международном олимпийском комитете пояснили, что спортсмены, участвующие в церемониях награждения, должны носить форму своего национального олимпийского комитета.

На вопрос журналистов, как удалось все-таки отстоять маску с котом, Рылов ответил, что надел ее только после церемонии награждения.

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Рылов завоевал на ОИ-2020 две золотые медали, первую он получил за дистанцию 100 метров на спине. Он также обладатель медали серебряного достоинства – за эстафету 4х200 метров вольным стилем.

Спортсмен является большим любителем кошек, у него живет три кота.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН (https://t.me/nsnfm)».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпиада
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