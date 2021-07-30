Рылов надел маску с котом на фотосессии с золотой медалью ОИ-2020

Российский пловец Евгений Рылов, выигравший в пятницу золотую медаль на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине, надел маску с изображением кота на фотосессию после церемонии награждения.

Ранее организаторы Игр запретили россиянину надевать такую маску на церемонии награждения. В Международном олимпийском комитете пояснили, что спортсмены, участвующие в церемониях награждения, должны носить форму своего национального олимпийского комитета.

На вопрос журналистов, как удалось все-таки отстоять маску с котом, Рылов ответил, что надел ее только после церемонии награждения.