Коронавирус как отмазка. Содержание клубного футбола накладно для россиян
Заслуженный мастер спорта СССР Кавазашвили прокомментировал НСН лишение профессионального статуса футбольного клуба «Луч» из Владивостока.
Профессиональные клубы Приморского края в разных видах спорта из-за эпидемии коронавируса объявили о приостановке заключения контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с инфекцией, сообщает ТАСС. Объявлено, в частности, что клуб «Луч» из Владивостока лишится профессионального статуса и прекратит участие в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в эфире НСН посчитал ссылку на эпидемию ничтожной, поскольку, по его словам, проблема клубного отечественного футбола носит системный характер.
«Российские люди у нас смекалистые, могут придумать что угодно. Пускай они сказки не сочиняют! У нас каждый год какие-то команды уходят из-за того, что профессиональные лиги создаются искусственно. Она может быть таковой только тогда, когда в неё входят профессиональные футбольные клубы, сами зарабатывающие и сами расходующие средства. А у нас команда превращается в присоску к госбюджету в регионах.
Понятию «профессиональный» отвечают только несколько клубов Российской премьер-лиги.
Понятию «профессиональный» отвечают только несколько клубов Российской премьер-лиги, а все остальные на какой-либо дотации: губернаторов, местных бизнесменов. Сегодня у спонсоров настроение есть, завтра испортилось, они начинают кричать, что не дадут больше денег. В результате, руководство клуба бежит к президенту России, чтобы он погасил долги по зарплате игрокам. Так и будет продолжаться», - отметил собеседник НСН.
Анзор Кавазашвили, при этом, отмечает, что содержание клубов за счёт региональных бюджетов зачастую наносит удар по социальной политике на местах:
«У нас ежегодно до 20 клубов меняются в лигах. Поэтому, когда сегодня предлагают расширить РПЛ ещё на две команды, это вызывает просто смех. Такие инициативы в нашем футбольном руководстве говорят о его непрофессионализме. Нельзя финансово необеспеченные команды включать в элитную группу. Если ты сам себе не обеспечиваешь прибыль от своей деятельности, за счёт чего будешь жить? Только влезая в долги - за счёт кредита, но его же надо отдавать, или за счёт местного бюджета. Однако губернаторы отстёгивают деньги от тех средств, которые должны тратиться на нужды населения.
Наши с вами деньги идут на содержание футбольного клуба!
Наши с вами деньги идут на содержание футбольного клуба! Потом, команды из отдалённых регионов, такие как «Луч» – на одни перелёты тратятся огромные деньги. Например, нашему футболу на Дальнем Востоке легче с японским или китайским чемпионатами объединиться. Там ближе и дешевле намного получится дорога, чем лететь сюда, в европейскую часть России».
Пресс-служба правительства Приморского края сообщает, что со следующего сезона «Луч» будет выступать в первенстве России среди любительских футбольных команд. В прерванном из-за коронавируса первенстве ФНЛ клуб занимал 16-е место в турнирной таблице.
В среду, 1 апреля Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза продлило приостановку всех футбольных матчей в стране до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Бюро исполкома РФС признало распространение заболевания форс-мажором для всего отечественного футбола и установило, что это нельзя считать уважительной причиной для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов.
При этом, руководство Российской премьер-лиги не планирует досрочно завершать текущий чемпионат страны, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, лига достигла согласия с РФС о переносе даты подачи документов для лицензирования. Он также отметил тот факт, что футболисты в России идут на понижение зарплат на время простоя.
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