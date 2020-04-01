Коронавирус как отмазка. Содержание клубного футбола накладно для россиян

Понятию «профессиональный» отвечают только несколько клубов Российской премьер-лиги, а все остальные на какой-либо дотации: губернаторов, местных бизнесменов. Сегодня у спонсоров настроение есть, завтра испортилось, они начинают кричать, что не дадут больше денег. В результате, руководство клуба бежит к президенту России, чтобы он погасил долги по зарплате игрокам. Так и будет продолжаться», - отметил собеседник НСН.

Анзор Кавазашвили, при этом, отмечает, что содержание клубов за счёт региональных бюджетов зачастую наносит удар по социальной политике на местах:

«У нас ежегодно до 20 клубов меняются в лигах. Поэтому, когда сегодня предлагают расширить РПЛ ещё на две команды, это вызывает просто смех. Такие инициативы в нашем футбольном руководстве говорят о его непрофессионализме. Нельзя финансово необеспеченные команды включать в элитную группу. Если ты сам себе не обеспечиваешь прибыль от своей деятельности, за счёт чего будешь жить? Только влезая в долги - за счёт кредита, но его же надо отдавать, или за счёт местного бюджета. Однако губернаторы отстёгивают деньги от тех средств, которые должны тратиться на нужды населения.